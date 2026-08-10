Discusión Familiar Termina a Balazos en Veracruz; Un Hombre Pierde la Vida

Tras una discusión en una convivencia familiar, terminó en tragedia; los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes 7 de agosto en la comunidad de Tetlaxco, perteneciente a Coscomatepec, luego que dos hermanos fueran atacados con arma de fuego tras una presunta riña.

De acuerdo con los primeros reportes, los hermanos Daniel Marín de 29 años y Eliseo Marín, se encontraban conviviendo con otro familiar cuando presuntamente se originó una discusión que posteriormente derivó en un enfrentamiento.

Durante la riña, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y disparado contra los dos hermanos, para después escapar del lugar.

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Tras el ataque, Daniel Marín perdió la vida, mientras que su hermano Eliseo resultó lesionado y fue trasladado por sus propios medios al Hospital Rural del IMSS en Coscomatepec donde recibió atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona. Personal de Protección Civil confirmó el fallecimiento de Daniel.

Posteriormente, autoridades correspondientes realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo, además de iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y tratar de localizar al presunto responsable. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Otro ataque armado en la zona centro de Veracruz

En la zona centro de Huatusco se registró un ataque armado que dejó una persona fallecida y un lesionado de gravedad. Los hechos ocurrieron en un local dedicado a la venta de discos y películas

El fallecido fue identificado como Alexis García Hernández, de 32 años originario del Estado de México y se desempeñaba como vendedor de pollo en un establecimiento ubicado sobre la calle 2, entre las avenidas 2 y 4 en Huatusco.

Quien permanece en estado reservado de salud es Rubén N conocido como “Tatiana”, quien fue trasladado al Hospital General Doctor Darío Méndez Lima. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres ingresaron al negocio de películas y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda de los agresores sin que hasta el momento se cuente con el reporte de personas vinculadas a este hecho de inseguridad.