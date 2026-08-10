Seguridad

Discusión Familiar Termina a Balazos en Veracruz; Un Hombre Pierde la Vida

En Coscomatepec, se reportó un enfrentamiento a disparos tras una presunta riña familiar. En el lugar una personas murió.

Un enfrentamiento familiar en Veracruz dejó un muerto y un herido. Las autoridades investigan el caso.Un enfrentamiento familiar en Veracruz dejó un muerto y un herido. Las autoridades investigan el caso. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un enfrentamiento familiar en Veracruz dejó un muerto y un herido. Las autoridades investigan el caso.

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