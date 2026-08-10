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Balacera Entre Guardia Nacional y Presuntos Delincuentes Deja 8 Detenidos en Los Mochis

Balacera en Los Mochis: Guardia Nacional detiene a 8 tras persecución y tiroteo en el centro.

Balacera en Los Mochis, se reportan 8 personas detenidas.Balacera en Los Mochis, se reportan 8 personas detenidas. Foto: Archivo N+

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Persecución y tiroteo en Los Mochis deja 8 detenidos. La Guardia Nacional asegura armas y chalecos.

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