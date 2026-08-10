Balacera Entre Guardia Nacional y Presuntos Delincuentes Deja 8 Detenidos en Los Mochis

Una persecución que derivó en un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes provocó preocupación entre automovilistas y vecinos del sector Centro de Los Mochis durante la noche de este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre el bulevar Antonio Rosales, entre las calles Heriberto Valdez y Alfonso Cano.

La persecución inició cuando elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta quienes presuntamente hicieron caso omiso y aceleraron la marcha.

Durante la persecución se registró un intercambio de disparos, por lo que automovilistas que circulaban por la zona tuvieron que desviarse para evitar quedar en medio del enfrentamiento.

Al tomar el bulevar Antonio Rosales, el conductor de la camioneta perdió el control y terminó impactándose contra el camellón central, momento en que los elementos federales lograron detener a los ocupantes.

La #SSPSinaloa informa que, este domingo 9 de agosto de 2026, se registró un evento de seguridad en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome , donde elementos de Guardia Nacional fueron objeto de una agresión por civiles armados la cual fue repelida con el apoyo del Grupo… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 10, 2026

Aseguran armas y cartuchos en balacera en Los Mochis

En el lugar fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos y chalecos antibalas que se encontraban en el interior de la unidad.

De manera preliminar se informó que dos personas resultaron lesionadas durante los hechos y fueron atendidas en el lugar para posteriormente ser trasladadas a un hospital para recibir valoración médica.

Las autoridades mantuvieron acordonada la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Oficialmente se informó que hay 8 detenidos.