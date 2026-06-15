Fallecen Dos Jóvenes Tras Desbarrancarse Cuatrimoto en Montemorelos, NL

Las víctimas quedaron atrapadas en un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, lo que obligó a realizar un operativo aéreo y terrestre para la recuperación de los cuerpos.

Elementos de Protección CivilFoto: PC NL

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Accidente fatal en Montemorelos: cuatrimoto se desbarranca y deja dos muertos. Protección Civil y un helicóptero participaron en el rescate. Descubre cómo ocurrió este trágico incidente.

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