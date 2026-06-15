Fallecen Dos Jóvenes Tras Desbarrancarse Cuatrimoto en Montemorelos, NL

Dos personas perdieron la vida luego de que la cuatrimoto en la que viajaban se desbarrancara en una zona montañosa del municipio de Montemorelos, informó Protección Civil de Nuevo León.

El accidente fue reportado el sábado 13 de junio en el camino a La Trinidad, lo que movilizó a corporaciones de auxilio hacia el sitio. Debido a las condiciones del terreno y la dificultad para acceder al área, se implementó un operativo especializado para localizar a las víctimas.

Durante las labores, personal de Protección Civil realizó un sobrevuelo con drones, logrando ubicar la unidad accidentada al fondo de un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad. Tras confirmar la ubicación, se solicitó el apoyo del helicóptero de la corporación para facilitar las maniobras de recuperación.

Mediante rescate localizan cuerpo

Cuatro rescatistas descendieron hasta la zona del accidente para recuperar el cuerpo de una de las víctimas. Posteriormente, se efectuó un segundo descenso utilizando sistemas de cuerdas para la extracción de una mujer que también había fallecido en el lugar.

Una vez concluidas las maniobras, ambos cuerpos fueron trasladados hasta el camino principal, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, una de las víctimas fue identificada como César Aguirre, mientras que la segunda corresponde a una mujer de aproximadamente 25 años de edad que permanecía sin identificación oficial. Ambos eran originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y presuntamente viajaban en una cuatrimoto rentada cuando ocurrió el accidente.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, el helicóptero de la corporación, la Agencia Estatal de Investigaciones, Servicios Periciales y personal del Servicio Médico Forense.