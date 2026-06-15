Balacera Hoy en Playa del Carmen: Ataque Armado en Restaurante Deja un Muerto y Tres Heridos

La noche de hoy, domingo 14 de junio se registró un ataque armado en el restaurante El Camarón Gusañego, ubicado sobre el Boulevard Playa del Carmen y la avenida CTM, en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo.

De acuerdo con reportes preliminares, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra personas que se encontraban en el lugar, lo que provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores.

No hay detenidos

Las primeras versiones señalan que el ataque dejó al menos una persona muerta y tres más heridas por impactos de arma de fuego. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un balance oficial sobre el número de víctimas ni sobre el estado de salud de los lesionados.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de distintas corporaciones policiacas arribaron al sitio para acordonar la zona e iniciar las primeras investigaciones. Asimismo, paramédicos y personal de emergencia atendieron a los heridos y los trasladaron a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El área permaneció resguardada mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios y recababan evidencias que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre este ataque armado que conmocionó a vecinos y turistas en Playa del Carmen.