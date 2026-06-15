Balacera Hoy en Playa del Carmen: Ataque Armado en Restaurante Deja un Muerto y Tres Heridos

Sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon contra los comensales; la zona fue acordonada por autoridades

Balacera hoy en Playa del Carmen, Foto: CuartoscuroBalacera hoy en Playa del Carmen, Foto: Cuartoscuro

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Terror en Playa del Carmen: sujetos armados irrumpen en restaurante, dejando un muerto y tres heridos. Zona acordonada, se esperan más informes.

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