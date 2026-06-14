Vinculan a Proceso a Hombre por Almacenamiento de Pornografía Infantil

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de David Alejandro “N”, por su probable participación en el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad, luego de una investigación derivada de una denuncia internacional.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado presuntamente almacenó material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes a través de una cuenta asociada a una plataforma digital utilizando un usuario identificado como “Iñaki Flores”.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), que alertó sobre el posible almacenamiento de este tipo de contenido en una plataforma digital.

Formulan imputación

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) presentó los datos de prueba correspondientes y formuló la imputación.

Con base en los elementos expuestos, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos determinó vincular a proceso al acusado y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Como resultado, fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en esa entidad.