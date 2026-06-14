Vinculan a Proceso a Hombre por Almacenamiento de Pornografía Infantil

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de un hombre acusado de almacenar material de abuso sexual infantil en una plataforma digital.

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La FGR vincula a proceso a un hombre por almacenar pornografía infantil tras una denuncia internacional. El acusado usaba el alias 'Iñaki Flores' en una plataforma digital.

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