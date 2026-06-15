Ataque Armado y Persecución Desatan Operativo de Seguridad en Córdoba, Veracruz; Hay Dos Muertos

Una persecución por las calles de Córdoba generaron alerta en los cuerpos de emergencias

Persecución en CórdobaFoto: N+

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Operativo de seguridad en Córdoba tras ataque armado. Dos muertos y un agresor prófugo.

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Córdoba en alerta: operativo de seguridad tras balacera