Ataque Armado y Persecución Desatan Operativo de Seguridad en Córdoba, Veracruz; Hay Dos Muertos

Una intensa movilización de fuerzas de seguridad se registró la noche de este viernes en la zona centro de Córdoba, luego de un ataque armado y una posterior persecución que dejó un saldo preliminar de dos personas asesinadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando hombres armados que viajaban en una camioneta de color blanco, arribaron a una tienda de conveniencia ubicada en las avenidas 1 y 3, y calles 14 y 16, donde presuntamente dispararon contra Javier N, de 35 años, con domicilio en Fortín, quien se encontraba en el interior del establecimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Automovilista a Balazos en el Centro de Poza Rica, Veracruz

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar; sin embargo, regresaron minutos después para confirmar que hubiera fallecido el hombre dentro del negocio.

Una vez acercándose al sitio, las fuerzas del orden la empezaban a tomar conocimiento y se inició una persecución y balacera que terminó sobre la calle 10, entre avenidas 3 y 5, donde uno de los presuntos agresores identificado como Ismael "N", de 25 años, vecino del municipio de Yanga perdió la vida y otro de los ocupantes escapó. Se dieron recorridos por parte de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública, Marina y otras corporaciones.

El operativo provocó afectaciones a la circulación vehicular debido al cierre de varias calles y avenidas, mientras se realizaban las labores de investigación. Aunque se desplegó el operativo en Colonias de los alrededores escapó uno de los presuntos agresores.

Habitantes de Córdoba calificaron como tardía la respuesta de la policía municipal, ya que enfrente de la tienda de conveniencia se encuentra el C3 donde se vigila la ciudad a través de las video cámaras.

Asesinan a hombre en Villa Allende Coatzacoalcos

Durante la mañana de este lunes un trabajador del área de Limpia Pública de la Agencia Municipal de Villa Allende fue asesinado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Libertad. Los hechos ocurrieron sobre la calle Emiliano Zapata, esquina con Cuauhtémoc.

Elementos de Protección Civil, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales a consecuencia de una herida en el cuello, presuntamente provocada con un arma blanca. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, mientras que agentes de la Policía Ministerial iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer este homicidio.