Detienen a Exservidor Público del SAT por Presunto Enriquecimiento Ilícito en Xalapa

Héctor “N” fue detenido en la ciudad de Xalapa, por el delito de enriquecimiento ilícito cuando ejercía como servidor público

detenido servidor públicoFoto: FGR

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Héctor 'N', exservidor del SAT, arrestado en Xalapa por enriquecimiento ilícito. La FGR y el SAT revelan un posible incremento patrimonial injustificado. ¿Qué sigue?

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