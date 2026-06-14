Detienen a Exservidor Público del SAT por Presunto Enriquecimiento Ilícito en Xalapa

Este sábado 13 de junio, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolló técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia que resultaron en la cumplimentación de una orden de aprehensión contra Héctor “N” por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

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El trabajo previo del personal de la AIC, con el acompañamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), permitió identificar a Héctor “N”, quien ocupó un cargo público en el SAT entre 2011 y 2018.

La investigación reveló que posiblemente cometió actos delictivos al incrementar su patrimonio de manera injustificada. Además, se sospecha que recibió un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no se llevó a cabo.

Basándose en los datos de prueba recopilados por el personal de la AIC, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Héctor “N” de la autoridad judicial.

Fue detenido en un inmueble de la colonia Felipe Carillo Puerto

Después de vigilancias fijas y móviles en varios días y horarios, se confirmó su presencia en un domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, municipio de Xalapa, Veracruz. Con el apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad y en estricto apego al Plan Estratégico de Procuración de Justicia y la Estrategia Nacional de Seguridad, se ejecutó un operativo controlado para su aseguramiento y posterior puesta a disposición de la autoridad competente.

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que durante la aprehensión, a Héctor “N”, se le leyó la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención, garantizando el debido proceso y el respeto irrestricto a sus derechos humanos.