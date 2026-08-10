Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 9 de Agosto 2026: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1756

¿Será esta tu oportunidad de volverte millonario? La Lotería Nacional juega este domingo el Sorteo Zodiaco 1756 que entrega 7 millones de pesos como premio mayor. Y en N+ te decimos quiénes fueron los números premiados hoy 9 de agosto 2026.

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco se celebrará en punto de las 20:00 horas, cuando los Niños Gritones de la Lotería Nacional den a conocer la lista completa de ganadores. En cada edición participan 120 mil billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

El Sorteo Zodiaco 1756 forma parte del Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Agosto de 2026. Y si compraste un cachito para la edición del pasado domingo, aquí puedes repasar la lista completa de resultados del Sorteo Zodiaco 1755.

¿A qué hora inicia el Sorteo Zodiaco 1756 y dónde ver en vivo?

La ceremonia de premiación del Sorteo Zodiaco 1756 comienza a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Ciudad de México, desde donde se realiza una transmisión en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal).

El Sorteo Zodiaco 1756 rinde homenaje a los Binomios Caninos Militares de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de la Defensa del Gobierno de México.

Por lo que si deseas seguir en directo la transmisión en el canal de YouTube, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional. Selecciona el apartado de Sorteos Tradicionales. Da clic en la pestaña "En Directo". Ubica el video con la leyenda "Sorteo Zodiaco no. 1756: "Binomios Caninos Militares. Operaciones de Búsqueda y Rescate".

O bien, disfruta directamente de la transmisión en vivo desde esta página.

Resultados Lotería Nacional 9 de Agosto 2026: Lista de Ganadores y Premios Sorteo Zodiaco 1756

Si compraste un "cachito" o serie completa para el Sorteo Zodiaco 1756 de este 9 de agosto 2026, vale la pena que busques en este apartado si aparece el número de tu billete.

A continuación hallarás la lista completa de números ganadores de la noche, así como los premios que obtuvieron. Recuerda que en esta ocasión el Premio Mayor es de 7 millones de pesos.

El número 9748 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Cáncer.

El número 7892 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Géminis.

El número 3039 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Escorpión

El número 4186 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Capricornio.

El número 5479 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Géminis.

El número 9576 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Géminis.

El número 4640 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Sagitario.

El número 7793 obtiene premio de 61,000.00 pesos - Libra.

El número 6473 obtiene premio de 61,000.00 pesos - Virgo.

El número 2476 obtiene premio de 52,000.00 pesos - Libra.

El número 8872 obtiene premio de 52,000.00 pesos - Leo.

El número 1039 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Acuario.

El número 7881 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Capricornio.

El número 5110 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Escorpión.

El número 7436 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Piscis.

El número 9808 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Géminis.

El número 4318 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Aries.

El número 2244 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Capricornio.

El número 5999 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Capricornio.

El número 8851 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Géminis.

El número 4685 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Aries.

¿Cómo ganar el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Si le estás apuntando al premio mayor de 7 millones de pesos del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional, debes comprar una serie de la rifa (es decir 20 cachitos), cuyo costo es de 400 pesos.

Mientras que si adquieres un sólo cachito del Sorteo Zodiaco, (cuyo costo es de 20 pesos), puedes ganar hasta 350 mil pesos.

SARR