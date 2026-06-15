Estación del Metro Parque Fundidora Tendrá Nuevo Nombre tras Remodelación; ¿Cuál Será?

La estación del metro de Monterrey Parque Fundidora tendrá una remodelación y un nuevo nombre. Aquí te decimos cuál será

Estación Parque FundidoraFoto: N+

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La estación del metro Parque Fundidora cerrará indefinidamente por remodelación. Descubre el nuevo nombre y cómo será el servicio provisional gratuito.

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