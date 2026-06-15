Estación del Metro Parque Fundidora Tendrá Nuevo Nombre tras Remodelación; ¿Cuál Será?

La estación del metro de Monterrey, Parque Fundidora, permanecerá cerrada durante un tiempo indefinido debido a que en este lugar se llevará a cabo una remodelación. Fue durante la mañana de este lunes 15 de junio cuando varios usuarios se vieron sorprendidos ante esta medida, quienes señalaron que no habían sido informados sobre esta situación.

Hasta el momento se desconoce cuanto tiempo permanecerá cerrada la estación Parque Fundidora. Autoridades de Metrorrey señalaron que para ayudar con el traslado de usuarios, brindarán un servicio provisional gratuito con apoyo de unidades del transmetro.

Este servicio gratuito tendrá una ruta complementaria la cual recorrerá las estaciones Félix U. Gómez, Parque Fundidora y Y Griega. Estas unidades recorrerán avenidas importantes como Cristobal Colón, Francisco I. Madero, José Martí y Antonio I. Villarreal.

¿Cuál será el nuevo nombre de la estación del metro Parque Fundidora?

Sobre las puertas de esta estación del metro fueron colocadas varias lonas con la leyenda “Nueva estación Arena Monterrey próximamente”. El cambio de nombre se debe a su cercanía de este lugar donde se llevan a cabo conciertos, espectáculos y otros eventos que reúnen a mucha gente, por lo que ahora será más fácil ubicarla, sobre todo para quienes asisten a este tipo de actividades.

La nueva Línea 6 del metro de Monterrey tendrá una estación justo frente uno de los accesos del Parque Fundidora, por lo que se espera que este lugar reciba ese nombre. Autoridades pidieron a los ciudadanos y usuarios mantenerse alertas de los nuevos anuncios que se darán para revelar la fecha de apertura de esta parada.