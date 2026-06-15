El Presunto Líder de la Barredora Enfrenta Juicio Oral: ¿Qué Decidió el Juez Hoy?

Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Barredora, completó su audiencia intermedia rumbo al juicio oral por extorsión, secuestro y asociación delictuosa

El Líder de la Barredora Enfrenta Juicio Oral: ¿Qué Decidió el Juez Hoy?El caso de Hernán "N" está listo para avanzar a la apertura del juicio oral. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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