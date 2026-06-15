El Presunto Líder de la Barredora Enfrenta Juicio Oral: ¿Qué Decidió el Juez Hoy?

Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, completó este lunes la audiencia intermedia de su proceso penal —la fase en la que se debate qué pruebas llegarán al juicio oral donde se resolverá si es culpable o inocente de extorsión, secuestro y asociación delictuosa.

¿Qué pasó hoy en la audiencia?

La Fiscalía General de Tabasco presentó y sustentó los medios de prueba recabados durante la investigación.

La defensa ejerció su derecho a contradecirlos.

El juez de control Ramón Brown resolverá cuáles quedan admitidos para el juicio oral.

Con esta audiencia concluye la etapa intermedia y el caso avanza formalmente hacia el juicio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso ‘La Barredora’: Exsecretario de Tabasco Hernán ‘N’ Enfrentará Juicio Virtual por Extorsión y Secuestro

La audiencia intermedia funciona como un filtro dentro del sistema penal acusatorio: no todo lo que investigó el Ministerio Público pasa automáticamente al juicio.

Las partes deben debatir las evidencias frente al juez, quien determina su pertinencia. Cumplida esa etapa este lunes, el caso de Hernán "N" está listo para avanzar a la apertura del juicio oral.

La audiencia que se aplazó dos semanas

El 1 de junio, el juez Brown ya había intentado celebrar esta audiencia, pero tuvo que diferirla: la defensa recibió 12 tomos de la carpeta de investigación apenas minutos antes de que comenzara la sesión y solicitó 30 días para analizarlos. El Ministerio Público aceptó el aplazamiento, aunque propuso un plazo máximo de 10 días. Brown fijó el 15 de junio, fecha que se cumplió hoy.

En aquella sesión del 1 de junio, Hernán "N" se conectó por videoconferencia desde el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece recluido desde que fue deportado de Paraguay en septiembre de 2025.

La Fiscalía de Tabasco precisó que, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.