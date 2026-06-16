Millones de Exoplanetas Nacerían en las Orillas de Agujeros Negros Supermasivos, según Estudio

Los agujeros negros supermasivos podrían ser la fuente de millones de exoplanetas. Un nuevo estudio indica que en los márgenes de estos objetos el polvo cósmico alcanza las condiciones necesarias para compactarse en planetas más grandes que Júpiter.

Los agujeros negros son regiones del espacio con una masa tan grande que su gravedad impide escapar a la luz.

Ubicados en el corazón de casi todas las galaxias espirales, los agujeros negros supermasivos son milles de millones de veces más pesados que el Sol.

Alrededor de estos objetos suelen congregarse grandes nubes de polvo que alcanzan temperaturas de varios cientos de miles de grados.

Vivir en las orillas de un agujero negro supermasivo

Uno de los hechos más emocionantes que nos ha revelado la teoría de la relatividad general desarrollada por Albert Einstein es la existencia de los agujeros negros. Estos objetos astronómicos son regiones del espacio donde la gravedad es extrema y ni siquiera la luz puede librarse de su atracción.

Al centro de la mayoría de las galaxias hay una versión especial de estos objetos: los agujeros negros supermasivos. A su alrededor se ubica el llamado disco de acreción, una zona donde el gas y el polvo giran a velocidades tan grandes que la materia se calienta a cientos de miles de grados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nasa Descubre Agujero Negro Supermasivo Activo Más Distante

Si sabemos de la existencia de estos agujeros negros supermasivos es precisamente por la luz que emanan sus márgenes, en la forma de rayos X y rayos gamma. De hecho, las fotografías que ahora tenemos de los agujeros negros son, en realidad, imágenes de los discos de acreción.

¿Y los agujeros negros fueran incubadoras de exoplanetas?

La orilla de un agujero negro supermasivo es uno de los sitios más violentos del universo. Además de la gravedad extrema, capaz de deformar el tiempo y el espacio, estos sitios inhóspitos también podrían ser incubadoras para las galaxias.

Así lo sugiere un nuevo estudio que indica que millones de planetas podrían formarse alrededor de agujeros negros supermasivos. Según señala el artículo, publicado en ArXiV, las condiciones en estas zonas de la galaxia son idóneas para el nacimiento de planetas:

“Las regiones exteriores de los discos de núcleos activos de galaxias tienen temperaturas similares a las de los discos circunestelares, lo que permite la condensación de polvo. Por lo tanto, la formación y el crecimiento planetario podrían estar activos en estos toros de polvo mediante mecanismos similares”.

El estudio utilizó un modelo matemático para describir el movimiento y el electromagnetismo alrededor de un agujero negro supermasivo. Los resultados arrojaron que en estos sitios tan violentos, las condiciones son óptimas para formación de planetas de todo tipo:

“Encontramos que los tamaños de grano de polvo necesarios para la inestabilidad de flujo se alcanzan fácilmente mediante coagulación; los filamentos de polvo que produce pueden contener masas solares, colapsando en decenas de millones de planetesimales que van desde la Tierra hasta masas de super-Júpiter”.

En estas zonas también se encuentran las condiciones para la formación de estrellas:

“Como resultado, puede producirse una acreción vigorosa, dando lugar a objetos con masas estelares, lo que define un canal de acreción central para la formación estelar”.

Ahora bien, lo más llamativo de este estudio es que, según sus conclusiones, si deseamos buscar exoplanetas, el lugar al que hay que apuntar es hacia los agujeros negros supermasivos. A decir de los autores, no habría ningún lugar del universo con más planetas que en la orilla de estos gigantes:

“Nuestro modelo aproximado sugiere que los toros de polvo de los núcleos galácticos activos albergan las mayores poblaciones de planetas del universo”.

Cabe señalar que, aunque los resultados de este artículo son más que prometedores, no ha sido revisado por pares, por lo que sus conclusiones deben tomarse con cautela.