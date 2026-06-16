Millones de Exoplanetas Nacerían en las Orillas de Agujeros Negros Supermasivos, según Estudio

Un nuevo estudio sugiere que los agujeros negros supermasivos, como el que está al centro de la Vía Láctea, serían las incubadoras de millones de exoplanetas

Exoplaneta alrededor de un agujero negroMillones de exoplanetas podrían nacer en los márgenes de agujeros negros supermasivos. Foto: AFP

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Un nuevo estudio revela que los márgenes de los agujeros negros supermasivos podrían albergar las mayores poblaciones de planetas del universo. ¿Podrían ser estos gigantes cósmicos la clave para encontrar nuevos mundos?

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