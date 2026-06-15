Accidente de Bombardero B-52: Así Es la Aeronave que se Estrelló en California

Este lunes 15 de junio, un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló en la base aérea Edwards, en California. En el accidente murieron sus ocho tripulantes.

El avión fabricado por Boeing está en servicio en el ejército de los Estados Unidos desde 1955.

En medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se le diseñó originalmente para portar bombas nucleares.

Bombardero se estrella en la base Edwards de California

Un bombardero con ocho personas a bordo se estrelló en la base aérea Edwards, ubicada en San Bernardino, California. El siniestro fue confirmado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En un comunicado se señaló que se trataba de una misión rutinaria:

“Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea que llevaba a ocho personas en una misión de prueba rutinaria se estrelló hoy después de despegar”.

El comunicado también adelantaba que no hubo sobrevivientes:

"Según los primeros indicios, no hubo sobrevivientes del siniestro".

En las imágenes del siniestro se aprecia la zona del incidente rodeada por varios vehículos militares. Una amplia mancha negra abarcaba la pista en medio del paisaje desértico.

El bombardero diseñado para llevar bombas atómicas

En medio de la Guerra Fría, Boeing se encargó de diseñar un bombardero de largo alcance capaz de transportar y lanzar bombas nucleares. En 1955 entró en servicio el B-52 Stratofortress, un avión con motores de propulsión que reemplazó al Convair B-36, que conserva el récord como la aeronave más grande movida con un motor de pistones.

Cabe señalar que el B-52 el Stratofortress nunca ha lanzado una bomba atómica durante un combate. Se ha limitado a lanzar municiones convencionales y, muy especialmente, se le ha usado para transportar armamento, pues puede llevar cargas de 32 toneladas.

Tiene un rango de 8 mil kilómetros, pero esta cifra puede ampliarse fácilmente dado que puede repostar en el aire. Actualmente, gran parte de sus funciones iniciales han sido delegadas al B-2 Spirit, el bombardero supersónico con tecnología furtiva que Estados Unidos emplea desde 1997. A diferencia del B-52, el B-2 Spirit es capaz de adentrarse detrás de las líneas enemigas sin que hayan sido destruidas sus defensas antiaéreas.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anticipa que el B-52 Stratofortress deje de volar en 2040. El último B-52 de los 450 aviones que fabricó Boeing salió de la línea de producción en 1962. Esto quiere decir que el B-52 habrá estado en servicio continuo por casi ochenta años.