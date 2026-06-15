Accidente de Bombardero B-52: Así Es la Aeronave que se Estrelló en California

Un bombardero B-52 se estrelló este lunes en California; ocho personas murieron en el accidente

Bombardero B-52Bombardero B-52 se estrella en California. Foto: Reuters

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Tragedia en la base Edwards: un B-52 se estrella en una misión rutinaria. Conoce la historia de este bombardero diseñado para la Guerra Fría.

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