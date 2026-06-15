Inicia G7 en Francia: Trump Propone Poner Fin a la Guerra Rusia-Ucrania

Aquí te informamos qué dijo Donald Trump sobre la posible paz en Irán, Ucrania y Líbano

Trump y Macron en cumbre del G7Foto: Reuters

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¿Macron plantó a Trump en el G7? Conoce los detalles de las tensiones y propuestas de paz en Francia.

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