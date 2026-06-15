Inicia G7 en Francia: Trump Propone Poner Fin a la Guerra Rusia-Ucrania

La reunión del G7 inició hoy, 15 de junio de 2026, en Francia, en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump se reunió este lunes con los líderes del G7, en Évian-les-Bains, Francia, donde presentó su acuerdo preliminar para poner fin a ‌la guerra con Irán y dijo que ahora trataría de acabar con los conflictos en Ucrania y Líbano.

La llegada de Trump a la cumbre del G7 coincidió con un momento en que los líderes mundiales ⁠se muestran cada vez más susceptibles con Estados Unidos.

Sin embargo, algunos de los líderes mundiales expresaron su alivio por un acuerdo que podría ‌poner fin al conflicto con Irán, que se vio empañado ante las nuevas amenazas arancelarias ⁠de Trump a Francia y sus advertencias sobre los peligros de la inmigración.

En declaraciones a la prensa junto Emmanuel Macron, presidente de Francia, Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán ya firmaron un memorando de entendimiento destinado a ‌poner ‌fin a la guerra, sin embargo, no aclaró cuándo se hará público el texto.

Trump buscará la paz en Ucrania y Líbano

Una vez asegurado el acuerdo con Irán, Trump dijo que ahora centraría su atención en intentar garantizar la paz entre Ucrania y Rusia, y también tratará de poner fin a los combates en el Líbano.

"Ayer mantuvimos una ‌conversación muy ‌positiva con el presidente Zelenski y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo al respecto. De verdad lo creo. Creo que ambos están abiertos", agregó el mandatario estadounidense.

Las repercusiones de las guerras en Europa del Este y Medio Oriente son solo uno de los varios temas con que los ‌líderes del G7 tratarán durante la cumbre, que se realizará del 15 al 17 de junio de 2026.

Los líderes de los 7 países que integran el G7: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, buscarán ⁠puntos en común para abordar los desequilibrios económicos globales, el abastecimiento de minerales críticos fuera de China y la inteligencia artificial.

Se tiene previsto que Donald Trump se reúna con Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en la cumbre del G7.

¿Macron plantó a Trump hoy?

De acuerdo con el programa de hoy, Trump iba a ser el único mandatario en ser recibido personalmente por Macron, sin embargo, en la alfombra roja del Hôtel Royal, lo esperó el jefe de protocolo, no el presidente de Francia.

Pero, ¿qué pasó? Resulta que el Elíseo había anunciado una reunión bilateral entre Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y el mandatario francés no recibió a Trump.

Al llegar a la sede del G7 y bajarse de su auto, Trump solo dijo: "Todo es muy bonito".