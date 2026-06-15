Sujeto que Tenía Como Rehén a Su Esposa es Abatido en Agua Prieta, Sonora

Tras varias horas de negociación y un operativo coordinado de seguridad, autoridades rescataron con vida a una mujer que estaba privada de la libertad por su pareja sentimental, quien fue abatido durante la situación de riesgo en Agua Prieta.



Los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la calle 2 y avenida 18, de la colonia Centro, donde Antonio “N”, de 51 años, amenazaba de muerte a su esposa, Jovana “N”, de 45.



Desde las 3:45 de la tarde del domingo, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y la AMIC realizaron labores de negociación, contención y manejo de crisis para lograr la liberación de la víctima.

El agredor fue abatido tras ignorar las indicaciones de las autoridades

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el hombre ignoró las indicaciones de las autoridades y seguía el peligro inminente para la integridad de la mujer, por lo que intervinieron y el agresor fue abatido.



Personal de Cruz Roja le brindó atención médica, pero posteriormente se confirmó que perdió la vida.

La mujer privada de la libertad fue rescatada y contaba con golpes visibles

La víctima fue rescatada con golpes visibles y una severa crisis nerviosa, por lo que recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a un hospital para una valoración médica.



En el lugar también fue asegurada una pistola semiautomática calibre .40 milímetros, que quedó a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones correspondientes.