Sujeto que Tenía Como Rehén a Su Esposa es Abatido en Agua Prieta, Sonora

Tras varias horas de negociación, un sujeto que tenía como rehén a su esposa fue abatido por autoridades en la colonia Centro de Agua Prieta, Sonora.

Sujeto que Tenía Como Rehén a Su Esposa es Abatido en Agua Prieta, SonoraFoto: Archivo N+

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En Agua Prieta, un hombre que mantenía a su esposa como rehén fue abatido tras horas de negociación. La mujer fue rescatada con vida y lesiones visibles.

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