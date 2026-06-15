Mueren Ocho Tripulantes al Caer Bombardero B-52 en Base Aérea de California

Al menos ocho personas murieron este lunes cuando un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después del despegue en la Base Aérea Edwards, en el desierto de Mojave, California. La propia base confirmó la cifra de víctimas a través de la red social X.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, hora local, en las inmediaciones de la instalación militar ubicada al noreste de Los Ángeles. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro.

Ocho muertos en una aeronave que opera con cinco

El número de víctimas llama la atención porque un B-52 Stratofortress tiene una tripulación estándar de cinco personas. Que hayan muerto al menos ocho indica que la aeronave transportaba personal adicional en el momento del accidente, aunque por ahora la base aérea no ha explicado quiénes eran los ocupantes extras ni cuál era la misión del vuelo.

¿Qué se sabe y qué falta por confirmar?

Hasta el momento no hay información sobre las causas del siniestro ni sobre si existieron sobrevivientes. La Base Aérea Edwards no ha precisado el número definitivo de personas que viajaban a bordo, ni ha dado detalles sobre el estado de los restos de la aeronave.

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos de largo alcance más antiguos y reconocibles del arsenal estadounidense, con décadas de servicio activo en la Fuerza Aérea.

Otro accidente en base militar de Edwards, en California

Cabe destacar que Edwards, la extensa base situada en el desierto donde Chuck Yeager, superó la barrera del sonido en 1947, se encuentra a unos 161 km al norte de Los Ángeles.

El accidente se produce casi un año después de que, el pasado mes de julio, el piloto de un avión regional que sobrevolaba Dakota del Norte realizara un giro brusco e inesperado para evitar una posible colisión en el aire con un bombardero militar B-52 que se encontraba en su trayectoria de vuelo.

Con información de N+ y AP

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