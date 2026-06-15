Mueren Ocho Tripulantes al Caer Bombardero B-52 en Base Aérea de California

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después del despegue en la Base Aérea Edwards; al menos ocho personas fallecieron

Bombardero B-52 del Escuadrón de Bombardeo de la Base Aérea de Barksdale, en Luisiana, EUABombardero B-52 del Escuadrón de Bombardeo de la Base Aérea de Barksdale, en Luisiana, EUA. Foto: AP | Archivo

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Tragedia en California: un B-52 se estrella en la Base Aérea Edwards, dejando al menos ocho fallecidos. ¿Qué sucedió en el desierto de Mojave?

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