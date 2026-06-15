Taxis del AICM Acuerdan con Gobierno Descuentos para Usuarios; ¿En Cuánto Quedan Viajes?

Beneficios para usuarios del aeropuerto capitalino incluyen programas de lealtad y beneficios para viajeros frecuentes

Pasajeros en las afueras de la Terminal 1 del AICM. Foto: CuartoscuroPasajeros en las afueras de la Terminal 1 del AICM. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+