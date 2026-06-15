Taxis del AICM Acuerdan con Gobierno Descuentos para Usuarios; ¿En Cuánto Quedan Viajes?

El Grupo Aeroportuario Marina y agrupaciones de taxis autorizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmaron un acuerdo para mejorar el servicio de transportación terrestre desde la terminal aérea.

Lo anterior incluye descuentos en las tarifas de servicio de taxi para usuarios del aeropuerto capitalino, incluidos programas de lealtad y beneficios para viajeros frecuentes.

"Esta medida, que ya se encuentra en vigor, es resultado del esfuerzo conjunto para reducir costos operativos y fortalecer la competitividad del servicio", anunció en un comunicado el Grupo Aeroportuario Marina, administrador del AICM.

¿Cuáles serán los beneficios para los usuarios?

Como resultado de los acuerdos alcanzados para fortalecer el servicio de transportación terrestre, los usuarios podrán acceder a:

Un beneficio en promedio de hasta el 18% de descuento en las tarifas del servicio de taxi autorizado.

Programas de lealtad.

Beneficios para viajeros frecuentes.

Grupo Aeroportuario Marina y agrupaciones de taxi autorizado en el AICM anuncian descuentos y mejoras para modernizar el servicio. @aeropuertos_GAM https://t.co/60YznaliAx pic.twitter.com/i3tdwqK66O — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 15, 2026

Renovarán estacionamiento multimodal

Se tiene programado un proyecto de renovación del estacionamiento multimodal cercano a la Terminal 2, donde se habilitará una nueva bolsa de taxis, oficinas administrativas para las agrupaciones autorizadas.

Además, se contemplan diversas adecuaciones operativas y de infraestructura que contribuirán a mejorar las condiciones de servicio, la organización operativa y la atención a los usuarios.

"Con estas acciones se refrenda el compromiso de ofrecer mejores condiciones y tarifas más competitivas para los pasajeros y usuarios de los servicios de transportación terrestre autorizado", añadió el Grupo Aeroportuario Marina.

AMP