Choca y Vuelca Camioneta en la Colonia Chulavista de Puebla: Hay Tres Heridos

La tarde de este lunes 15 de junio un fuerte accidente provocó el cierre de la calle 9 Sur a la altura de la 19 Poniente de la colonia Chulavista en Puebla capital.

Un automóvil compacto y una camioneta color blanco, chocaron entre sí en dicho cruce, ocasionando la volcadura de la unidad de carga.

Atienden a lesionados por choque y volcadura en la colonia Chulavista

Al punto acudieron elementos de la Coordinación de Protección Civil para auxiliar a personas afectadas por el accidente, que dejó como saldo tres heridos.

Como medida preventiva se restringió el paso vehicular para permitir las labores de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, y quien de los dos conductores no habría respetado la luz roja del semáforo en el cruce.

Controlan fuga de gas en Mayorazgo, Puebla

En otro punto de la ciudad personal de Protección Civil atendió un reporte de olor a gas en la zona de Mayorazgo, en Puebla.

Los rescatistas realizaron una supervisión en la zona y se cerró una válvula de paso para eliminar riesgos. No hay personas lesionadas.

Con información de N+

JAPR