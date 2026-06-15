Choca y Vuelca Camioneta en la Colonia Chulavista de Puebla: Hay Tres Heridos

Un automóvil compacto y una camioneta color blanco en la 9 Sur y la 19 Poniente de Puebla capital.

Tres heridos dejó un accidente en la ciudad de Puebla.Foto: PC Estatal

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Accidente en Puebla: choque entre un auto y una camioneta en la 9 Sur y 19 Poniente deja tres heridos. Protección Civil ya está en el lugar. Conoce los detalles y las acciones tomadas.

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