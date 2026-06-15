Un Motociclista Fue Asesinado con Varios Disparos de Arma de Fuego en Amozoc, Puebla

La mañana del domingo un conductor de moto perdió la vida por presunto ataque directo en la colonia San Juan Chachapa.

El cuerpo de la víctima terminó sobre la vía pública.Foto: N+

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Violencia en Puebla: un joven motociclista fue asesinado en un ataque directo en Amozoc. Las autoridades aún buscan a los responsables. Infórmate sobre este caso.

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