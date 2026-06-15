Un Motociclista Fue Asesinado con Varios Disparos de Arma de Fuego en Amozoc, Puebla

Un motociclista fue ejecutado a balazos en calles de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa en el municipio de Amozoc, Puebla.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas del domingo 14 de junio en la calle 5 de Febrero de la colonia San Juan Chachapa.

No hay detenidos por ataque directo a balazos en San Salvador Chachapa

Reportes policiacos indican que los responsables viajaban en una camioneta roja desde donde accionaron las armas de fuego.

Ejército Mexicano y policías municipales acordonaron la zona mientras agentes periciales llevaban a cabo la recolección de indicios y el levantamiento de cadáver.

Foto: N+

Investigan homicidio en calles de Amozoc de Mota en Puebla

La víctima fue identificada como Luis Omar R. de 24 años de edad. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el móvil del ataque.

Durante las diligencias, embalaron cerca de siete casquillos percutidos.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR