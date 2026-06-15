Rescatan a Dos Trabajadores Intoxicados en un Tanque de Combustible de una Gasolinera en Puebla

Dos hombres resultaron intoxicados mientras realizaban labores de mantenimiento al interior de un depósito de combustible en una gasolinera ubicada en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan en Puebla.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la Avenida Central, esquina con Álvaro Obregón, donde presuntamente una acumulación de gases provocó la emergencia y dejó a los trabajadores atrapados al interior del tanque.

Luego del reporte, se registró importante movilización de cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Martín Texmelucan, Protección Civil, paramédicos del Sistema De Urgencias Médicas Avanzadas (Suma), personal de Copdem, así como elementos de la Marina y Secretaría de Seguridad Pública.

Rescatan a dos trabajadores intoxicados en una gasolinera de San Martín Texmelucan

Después de varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron extraer a los dos trabajadores, quienes presentaban síntomas de intoxicación por la inhalación de gases o vapores acumulados en el interior del depósito.

Posteriormente fueron estabilizados y trasladados con vida a un hospital de la región para recibir atención médica especializada. Al respecto, las autoridades ya investigan las causas exactas de este incidente y si los trabajadores contaban con el equipo de protección correspondiente para realizar este tipo de labores en espacios confinados.

Realizan clausura de toma clandestina de combustible en Santa Rita Tlahuapan

El pasado 13 de junio el Gobierno de San Martín Texmelucan dio a conocer que para garantizar la seguridad de la población, se realizaron trabajos de inhabilitación de una toma clandestina ubicada en el km 642+500 del LPG Ducto Cactus–Guadalajara, en la comunidad de Guadalupito Las Dalias, municipio de Santa Rita Tlahuapan.

Esto gracias a que se brindó el apoyo a personal de Pemex Ductos Sector Tlaxcala y a la Coordinación Regional de Protección Civil; Estas labores se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y son supervisadas por personal especializado, con el objetivo de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos.

Con información de N+

MCS