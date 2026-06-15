Rescatan a Dos Trabajadores Intoxicados en un Tanque de Combustible de una Gasolinera en Puebla

Dos hombres quedaron atrapados mientras realizaban labores de limpieza al interior de un depósito de combustible en San Martín Texmelucan, Puebla.

Dos trabajadores intoxicados en ducto de Pemex en Puebla.Foto: Facebook Quejas y sugerencias Texmelucan

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Dos hombres atrapados en un tanque de combustible en Puebla son rescatados tras inhalar gases tóxicos. Autoridades investigan si contaban con el equipo de protección adecuado.

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