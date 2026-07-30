Seguridad

Frontera Segura y Operativos vs Narco, Resultado de Cooperación México-EUA: Embajador Johnson

El embajador estadounidense afirmó que la cooperación entre los gobiernos de ambos países ha generado resultados en materia de seguridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Foto: N+El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Foto: N+
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