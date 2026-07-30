Frontera Segura y Operativos vs Narco, Resultado de Cooperación México-EUA: Embajador Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la coordinación entre ambos gobiernos ha permitido reducir las muertes por sobredosis, fortalecer la seguridad fronteriza y avanzar en el combate al crimen organizado.

Durante la ceremonia por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el embajador estadounidense afirmó que la cooperación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado resultados en materia de seguridad.

Acciones contra el crimen organizado

Destacó acciones conjuntas contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, así como avances en el intercambio de personas requeridas por la justicia entre ambos países.

Frontera México-EUA, "la más segura de la historia"

Johnson aseguró que la frontera entre México y Estados Unidos atraviesa el periodo “más seguro de la historia”, aunque reconoció que aún existen retos para hacerla más ágil y eficiente. Añadió que las muertes por sobredosis en Estados Unidos han disminuido 35% y señaló que su país ha asegurado más de 50 mil armas.

Asimismo, afirmó que México ha realizado decomisos históricos de narcóticos y desmantelado miles de laboratorios clandestinos, mientras que ambos países han fortalecido el intercambio de personas buscadas por la justicia.

Operativos vs narco

El embajador señaló que las agencias de seguridad de ambos países mantienen una coordinación permanente para compartir información y combatir a las organizaciones criminales transnacionales. Como ejemplo, mencionó los operativos dirigidos contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, otros líderes de cárteles y 4 personas incluidas entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Sostuvo que México y Estados Unidos mantienen la mayor relación comercial bilateral del mundo, cercana al “trillón” de dólares anuales, y afirmó que ambos países pueden alcanzar mayores resultados cuando trabajan de manera conjunta.

Con información de: Juan Pablo Narcia

AMP