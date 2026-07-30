Pronóstico del tiempo

Conagua Alerta por Frente Frío Fuera de Temporada; Lista de Estados Donde Habrá Afectaciones

El fenómeno llegará acompañado de un canal de baja presión, lo que aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas y posible caída de granizo

Continúan las fuertes lluvias en México. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

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