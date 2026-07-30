Conagua Alerta por Frente Frío Fuera de Temporada; Lista de Estados Donde Habrá Afectaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé la llegada a México de un frente frío fuera de temporada este fin de semana, en plena temporada de calor.

El fenómeno llegará acompañado de un canal de baja presión, lo que aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en el noreste de México, mientras otras regiones del país enfrentan lluvias intensas por la combinación del monzón mexicano y una nueva onda tropical.

¿Qué es un frente frío "fuera de temporada"?

Se trata del mismo fenómeno meteorológico que ocurre durante el invierno —el choque entre una masa de aire frío y seco proveniente del norte con el aire cálido y húmedo que domina el país—, solo que recibe este nombre porque se presenta en meses donde normalmente ya no debería ocurrir.

En pleno verano, el calor acumulado en la superficie actúa como combustible adicional, lo que puede generar fenómenos más intensos, como tormentas eléctricas y granizadas.

¿Cuándo llegará el frente frío?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el frente frío se aproximará a la frontera norte de México durante el sábado primero de agosto. Su interacción con un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica de la zona incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo, particularmente en el noreste del país.

¿En qué estados habrá riesgo de granizadas?

El riesgo de granizo durante el fin de semana no se limita a la llegada del frente frío, sino que se combina con otros sistemas que ya afectan al país, como el monzón mexicano y una nueva onda tropical. De acuerdo con el pronóstico del SMN, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas —que podrían acompañarse de granizo— se concentrarán en:

Sinaloa, Nayarit, Sonora y Chihuahua, con las lluvias más intensas del fin de semana (hasta 150 mm), entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Guerrero (este y oeste), con lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm).

Durango (sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Estado de México (oeste, centro y suroeste), Morelos (sur), Tlaxcala, Puebla (suroeste, este y sureste) y Chiapas (este y sur), con chubascos e intervalos de lluvia (25 a 50 mm).

Además, una nueva onda tropical se aproximará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que reforzará la probabilidad de lluvias en esa región.

¿Qué otros fenómenos se esperan este fin de semana?

De forma paralela a las lluvias, el SMN prevé que continúe una ola de calor en el norte del país, con temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California y Sonora. También se anticipan fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California y otras zonas del litoral Pacífico.

AMP