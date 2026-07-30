¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 30 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Desde el día de ayer se presentaron condiciones de cielo muy nublado por la mañana y medio nublado por la tarde, cambiando las condiciones de días anteriores cuando predominaba el cielo despejado y la ausencia de lluvias, dando paso a temperaturas muy altas.

Hoy, jueves 30 de julio, amanecimos con temperaturas de 25˚C a 27˚C en la zona metropolitana de Monterrey, con cielo nublado nuevamente, aceptable calidad del aire en 5 estaciones de monitoreo y 10 marcando buena calidad a las 7 y a las 8 de la mañana. Esperamos un día con nubosidad variable y una temperatura máxima de 37˚C a 38˚C en algunos sectores y seguimos sin probabilidad de lluvias.

Pronóstico del clima en Nuevo León para el fin de semana

Para los siguientes días, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto, se esperan días muy soleados, con escasas nubes y temperaturas en el orden de los 37˚C y 38˚C, sin lluvias.

Ya nos acercamos al final de la semana y sigue vigente el pronóstico de precipitaciones para los días domingo, lunes y martes con 30% a 40%, que es un muy buen porcentaje de probabilidad y que pudieran ayudar a detener las temperaturas máximas de 32˚ a 35˚ que significaría un refresco muy agradable para esta temporada de calor.

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Pronóstico del clima en México

En el resto del territorio nacional se mantiene el patrón sin grandes cambios; lluvias sobre la costa del Pacífico, occidente, centro y algunas dispersas en el sureste por el paso de la onda tropical número 22, canales de baja presión y vaguadas la altura.

Todos estos sistemas que proporcionan lluvias se encuentran lejos del noreste y lo que podría traer las precipitaciones a la región es un sistema frontal que puede afectar a Texas y activar las probabilidades de lluvia a partir del domingo.

Esta mañana el Huracán “Genevieve” se ubica a 1,300 Km alejado al oeste de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos de 130 Km/h, mientras que en el Atlántico, Caribe y Golfo de México se mantienen sin cambios las condiciones de estabilidad para los siguientes días.

Con información de Mauro Morales | N+

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