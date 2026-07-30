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¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 30 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para este jueves en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León

Toma aérea de la ciudad de MonterreyToma aérea de la zona metropolitana de Monterrey por la mañana. Foto: N+

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¿Cómo estará el clima en Nuevo León hoy? Cielo nublado y temperaturas de hasta 38˚C en Monterrey. Sin lluvias, pero con pronóstico de precipitaciones para el domingo. Descubre más.

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