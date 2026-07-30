Detienen a 8 Personas con Arsenal en León; Iban en Dos Auto de Lujo

Elementos de varias corporaciones de Seguridad de León, lograron el aseguramiento de un arsenal y la detención de 8 personas, que viajaban en dos autos de lujo por calles de la colonia Héroes de León.

De acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad de León, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando la policía municipal de León realizaba patrullajes de vigilancia por la colonia Héroes de León.

En cierto momento, recibieron el reporte de que varios hombres, que viajaban en dos vehículos, realizaban detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato acudieron al lugar antes mencionado.

Al mismo tiempo, los uniformados activaron los protocolos de Seguridad y pidieron el apoyo de la Guardia Nacional, así como de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes también acudieron.

Al ubicar a los sospechosos, de inmediato pidieron que bajaran de los vehículos, notando que uno de ellos, portaba un arma larga, acción que de inmediato alertó a los elementos de Seguridad presentes.

Encuentran armas de varios calibres y los detienen

El movimiento de unidades de inmediato llamó la atención de los vecinos, mientras que los uniformados, comenzaron una inspección en ambos vehículos encontrando varias armas y cartuchos listos para ser usados.

Los hombres viajaban en un Cadillac negro y una camioneta Kia gris, donde se les encontró tres armas largas tipo fusil calibre 7.62 mm, dos armas largas tipo AK-47, cinco armas cortas calibre 9 mm, trece cargadores, alrededor de 250 cartuchos útiles para arma larga 50 cartuchos útiles para arma corta.

Por su parte, las autoridades identificaron a los detenidos como: En el sitio fueron detenidos Josué Arturo "N", Juan Diego "N", Maximino "N", Christopher Gustavo "N" y Miriam "N", originarios del estado de Hidalgo; Además de Eder Humberto "N" y Rodolfo "N", procedentes de Jalisco; así como Miguel "N", originario de la Ciudad de México.

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