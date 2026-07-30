Seguridad

Detienen a 8 Personas con Arsenal en León; Iban en Dos Auto de Lujo

Los sospechosos, entre ellos, una mujer, iban por calles de la colonia Héroes de León, cuando fueron interceptados por elementos de Seguridad.

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades.Foto: Seguridad León

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Detienen a 8 con arsenal en Cadillac y Kia. La policía y Guardia Nacional actuaron rápido.

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