Se Derrama Hidrocarburo sobre Carretera de Venustiano Carranza, Puebla

Autoridades estatales y de Pemex acudieron al tramo que dirige a la comunidad de El Ojite, donde el combustible emanaba del subsuelo.

Derrame Hidrocarburo Pemex Carretera El Ojite Venustiano Carranza PueblaFoto: X @Gob_Puebla

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Derrame de hidrocarburo en carretera de Venustiano Carranza, Puebla. Las condiciones climáticas complican la contención. Descubre cómo las autoridades están manejando la situación.

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