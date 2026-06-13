Se Derrama Hidrocarburo sobre Carretera de Venustiano Carranza, Puebla

La madrugada de este sábado 13 de junio de 2026 se reportó un derrame de hidrocarburo en la carretera que atraviesa el municipio poblano de Venustiano Carranza.

Autoridades estatales, municipales y de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudieron al camino que comunica la cabecera municipal con la comunidad de El Ojite, donde confirmaron que el combustible emanaba del subsuelo.

Se derrama hidrocarburo en carretera entre El Ojite y Venustiano Carranza, Puebla

La Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del estado de Puebla activó de manera inmediata los protocolos de atención, tras recibir el reporte de un derrame de hidrocarburo en la carretera que comunica a la cabecera municipal de Venustiano Carranza con la comunidad de El Ojite.

Personal acudió a la zona donde efectuó una inspección para evaluar las condiciones del incidente y establecer las acciones correspondientes en coordinación con Seguridad Física de Pemex y autoridades municipales.

Durante la verificación, se confirmó la presencia de una fuga de hidrocarburo crudo proveniente de un ducto que presenta fisuras, cuyas causas permanecen bajo investigación.

Se constató que el material emerge continuamente del subsuelo, por lo que se reforzó la comunicación con las áreas técnicas encargadas de la atención de la infraestructura afectada para acelerar las labores de control y reparación.

Condiciones climatológicas dificultaron contención del hidrocarburo en Venustiano Carranza, Puebla

Asimismo, se informó que las condiciones climatológicas dificultaron los trabajos de contención, ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona para reducir riesgos a la población y mitigar los efectos sobre el entorno.

Personal del Departamento de Construcción General y Mantenimiento de Ductos realiza las maniobras necesarias para el sellado de la línea afectada. De igual forma, se prevé el arribo de una unidad de presión y vacío que permitirá recuperar el material derramado y fortalecer las acciones de saneamiento.

Con información de N+

GMAZ