Recuperan Casi 30 Mil Litros de Gas durante Cateo en Predio de Apizaco, Tlaxcala

Durante la inspección del inmueble en la colonia Santa María Texcalac fueron aseguradas cuatro pipas con el hidrocarburo presuntamente ilegal.

Asegurados 28 Mil Litros Gas Cuatro Pipas Cateo Colonia Santa María Texcalac Apizaco TlaxcalaFoto: X @FGR_Tlax

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Fuerte operativo en Apizaco: recuperan casi 30 mil litros de gas LP y aseguran pipas ilegales. Entérate de cómo se llevó a cabo esta acción.

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