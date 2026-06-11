Recuperan Casi 30 Mil Litros de Gas durante Cateo en Predio de Apizaco, Tlaxcala

El pasado martes 9 de junio de 2026 fueron recuperados 28 mil 600 litros de gas LP durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

Como resultado de las diligencias realizadas en la colonia Santa María Texcalac de la demarcación antes mencionada, también fueron asegurados cuatro camiones tipo pipas.

Catean inmueble donde emanaba fuerte olor a gas en colonia Santa María Texcalac de Apizaco, Tlaxcala

Elementos de la Policía Municipal de Apizaco atendieron un reporte del Servicio de Emergencias 911, en el cual, vecinos del lugar mencionaron que desde un inmueble de la colonia Santa María Texcalac se percibía un fuerte olor a gas.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) inició las investigaciones correspondientes y emprendió las diligencias necesarias para solicitar que la autoridad judicial librara una orden de cateo, la cual fue concedida.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, encabezados por el agente del Ministerio Público, cumplimentaron la orden de cateo con el apoyo de personal de diversas materias del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Recuperan 28 mil 600 litros de gas y aseguran cuatro pipas en Apizaco, Tlaxcala

La Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Apizaco, donde aseguraron cuatro camiones, tipo pipa, con una carga total de 28 mil 600 litros de gas LP.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo dicho mandato judicial de un juez, en atención a una denuncia anónima por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el operativo, la FGR contó también con la asistencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía Municipal de Apizaco, además del H. Cuerpo de Bomberos, quienes proporcionaron seguridad perimetral.

Con información de N+

GMAZ