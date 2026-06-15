¿Qué Pasará con la Fortuna de Oliver Tree? Por Este Motivo su Familia No Recibirá Dinero

Semanas antes de su trágica muerte en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Oliver Tree reveló en una entrevista los planes que tenía para su herencia, y la decisión que tomó sorprendió a todos.

El músico, cuyo nombre legal era Oliver Tree Nickell, falleció el 14 de junio de 2026 a los 32 años tras la colisión de dos helicópteros en Brasil.

El viaje formaba parte de su gira mundial The World's First World Tour, que había arrancado el 30 de mayo en Ciudad de México.

En medio del duelo, comenzó a circular un clip de su aparición en el podcast Zach Sang Show, grabado apenas dos meses antes de su muerte, en el que el artista hablaba abiertamente sobre su testamento.

La decisión que dejó sin palabras a sus seguidores

Tree fue contundente al respecto: "No creo que ninguna de la riqueza ni de las cosas que se generan a partir de la música sea mía. Así que cuando muera, mi testamento está estructurado para que nadie reciba un centavo. Si tengo esposa o hijos, no van a recibir ni un maldito centavo. Voy a pagar la universidad de mis hijos, ese es el acuerdo, no van a tener todo en bandeja de plata".

El músico explicó que sus hijos estarían cubiertos en lo esencial, pero que no heredarían su fortuna como tal.

Entonces ¿qué pasará con su fortuna?

En lugar de dejar su dinero a su familia, Tree creó una fundación llamada Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses, diseñada para apoyar la producción artística con los ingresos generados por su música tras su muerte.

Las reglas de la beca son muy específicas: el dinero debe usarse para la creación física del arte. No está permitido comprarse equipo ni pagar clases o educación formal. Los beneficiarios pueden rentar equipo y contratar personas para producir, pero el objetivo es que el dinero se traduzca directamente en obra.

Tree también explicó que había conformado un comité de personas cercanas,colaboradores de música, cine y arte, que votarían cada año para decidir a quién se destinaría el dinero, y esperaba que la fundación durara al menos cien años.

"Cuando ya no estás, la gente te aprecia"

Con una mezcla de ironía y lucidez, Tree anticipó que el valor de su obra crecería después de su muerte: "Cuando muera, mi arte seguirá generando ingresos y probablemente valdrá más de lo que vale ahora. La gente finalmente va a apreciar mis estúpidos videos y mis estúpidas canciones. Así es como funciona: te aprecian cuando ya no estás."

Oliver Tree es recordado por éxitos como "Life Goes On" y "Miss You". Su álbum Ugly Is Beautiful (2020) alcanzó el número uno en los charts de Rock y Alternative Albums de Billboard. Le sobreviven sus padres y su hermano mayor, Caleb.