¿Qué Pasará con la Fortuna de Oliver Tree? Por Este Motivo su Familia No Recibirá Dinero

Oliver Tree reveló en una entrevista que su testamento excluye a su familia. ¿Entonces qué pasará con su fortuna? Te contamos

que-pasara-con-la-fortuna-de-oliver-tree-por-este-motivo-su-familia-no-recibira-dineroFoto: GettyImages

Destacado

Oliver Tree dejó a su familia fuera de su testamento. ¿Qué pasará con su fortuna? Descubre cómo su legado apoyará el arte por 100 años.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+