Toma Fuerza Posible Tormenta Arthur Cerca de México: Aviso por Trayectoria y Ubicación

Entérate de la información más reciente sobre una zona de baja presión cerca de México, que se podría convertir en la tormenta tropical Arthur

Mapa tormenta ArthurFoto: NOAA

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¡Atención! La posible tormenta Arthur se acerca a México con lluvias intensas en Tamaulipas y más. Descubre su trayectoria y prepárate para la temporada de huracanes 2026.

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