Toma Fuerza Posible Tormenta Arthur Cerca de México: Aviso por Trayectoria y Ubicación

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó hoy, 15 de junio de 2026, la formación de una zona de abaja presión en el Pacífico, con potencial ciclónico; aquí te damos los detalles de la trayectoria de lo que podría ser la primera tormenta tropical en Atlántico, ciclón que recibiría el nombre de Arthur.

Datos sobre la temporada de huracanes 2026 que debes saber

De llegarse a formar, Arthur sería la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes 2026, en el Atlántico.

Según el pronóstico de Conagua, en el Atlántico se podrían formar entre 11 y 15 ciclones, de los cuales, 1 o 2 serían huracán de categoría 3, 4 o 5.

Se prevé que en 2026, la temporada de ciclones en el Atlántico sea cerca o debajo del promedio en el número de tormentas con nombre, por efectos del fenómeno de El Niño, que modula la actividad ciclónica y se genera en el trimestre de mayo a julio, periodo en el que se registran lluvias fuertes.

En el Pacífico, hasta el momento se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris y Cristina.

La temporada de huracanes 2026, en México, terminará hasta noviembre de 2026.

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Trayectoria de la posible tormenta Arthur en México

De acuerdo con el reporte meteorológico de Conagua de hoy, cerca de Tamaulipas se está fortaleciendo una zona de baja presión, con 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 30%, en 7 días.

La zona de baja presión se localiza a 175 kilómetros (km) al noroeste del poblado La Pesca, en Tamaulipas, y su trayectoria se desplaza hacia el noreste.

Alerta por lluvias fuertes en México

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Conagua, alertó por lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con inestabilidad atmosférica, con un canal de baja presión en el noreste del país y un frente frío fuera de temporada, que se acercará este lunes a la frontera con México.

Además, habrá lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, con posible actividad eléctrica y granizo, tal es el caso de la Ciudad de México.

En contraste, una ola de calor generará altas temperaturas en zonas de Baja California, Sonora, Durango y Sinaloa.

Además, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó por posibles lluvias intensas, inundaciones repentinas y fuertes vientos en zonas del sur de Texas y Luisiana, por la zona de baja presión en el Golfo de México, que se podría convertir en la tormenta tropical Arthur, en los próximos días.

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