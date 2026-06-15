¿Partido México vs Corea Está en Riesgo por Tormenta Douglas? Aviso por Posible Ciclón

Un nuevo ciclón podría formarse en el Océano Pacífico, en plana fiesta futbolera, te decimos si la posible Tormenta Douglas podría poner en riesgo el partido México vs Corea.

Cabe recordar que el partido México vs Corea se juaga el próximo jueves 18 de junio de 2026, en el estadio sede Guadalajara.

Por otro lado, la temporada de huracanes 2026 inició en mayo, en el Pacífico mexicano, la Conagua prevé que durante la actual temporada de ciclones tropicales se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico, estos son los nombres que llevarían los siguientes fenómenos hidrometeorológicos:

Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 15 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Más Lluvias en CDMX

¿Posible Tormenta Douglas afectará el Partido México vs Corea?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión se ubica al oeste-suroeste de la península de Baja California. Mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días, en caso de evolucionar llevará el nombre de Douglas.

Se localiza a 2,750 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se desplaza hacia el norte a una velocidad entre 8 y 16 km/h.

Cabe destacar que, por ahora, no afecta al territorio mexicano.

Zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico, mantiene 30 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localizó muy lejos del territorio nacional, continúa desplazándose hacia el norte, sin afectar al país.👇 pic.twitter.com/yWVCw1YJ2r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 15, 2026

Con información de N+

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