¿Partido México vs Corea Está en Riesgo por Tormenta Douglas? Aviso por Posible Ciclón

Te decimos si la posible Tormenta Douglas en el Pacífico podría poner en riesgo el partido México vs Corea

Selección Mexicana festeja victoria contra SudáfricaSelección Mexicana festeja victoria contra Sudáfrica. Foto: Cuartoscuro

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Tormenta Douglas se acerca al Pacífico, ¿afectará el partido México vs Corea? Conoce el pronóstico del SMN y si el ciclón impactará el evento deportivo.

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