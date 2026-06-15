¿Partido México vs Corea Está en Riesgo por Tormenta Douglas? Aviso por Posible Ciclón
Te decimos si la posible Tormenta Douglas en el Pacífico podría poner en riesgo el partido México vs Corea
Selección Mexicana festeja victoria contra Sudáfrica. Foto: Cuartoscuro
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Tormenta Douglas se acerca al Pacífico, ¿afectará el partido México vs Corea? Conoce el pronóstico del SMN y si el ciclón impactará el evento deportivo.
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PorRedacción N+
Un nuevo ciclón podría formarse en el Océano Pacífico, en plana fiesta futbolera, te decimos si la posible Tormenta Douglas podría poner en riesgo el partido México vs Corea.
Cabe recordar que el partido México vs Corea se juaga el próximo jueves 18 de junio de 2026, en el estadio sede Guadalajara.
Por otro lado, la temporada de huracanes 2026 inició en mayo, en el Pacífico mexicano, la Conagua prevé que durante la actual temporada de ciclones tropicales se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico, estos son los nombres que llevarían los siguientes fenómenos hidrometeorológicos:
¿Posible Tormenta Douglas afectará el Partido México vs Corea?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión se ubica al oeste-suroeste de la península de Baja California. Mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días, en caso de evolucionar llevará el nombre de Douglas.
Se localiza a 2,750 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se desplaza hacia el norte a una velocidad entre 8 y 16 km/h.
Cabe destacar que, por ahora, no afecta al territorio mexicano.
Zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico, mantiene 30 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localizó muy lejos del territorio nacional, continúa desplazándose hacia el norte, sin afectar al país.👇 pic.twitter.com/yWVCw1YJ2r