Salud

Kellogg's Anuncia el Fin de Colorantes Artificiales de sus Cereales; Así Afectan la Salud

Aunque no en todos los casos hay evidencia científica, Kellogg's anunció el retiro de colorantes artificiales en sus productos

Kellogg's retira colorantesKellogg's retira colorantes. Foto: Pexels

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