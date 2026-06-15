Pronóstico del Clima Hoy 15 de Junio: Alertan por Lluvias Muy Fuertes en 13 Estados

Para este lunes 15 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes al menos en 13 estados, incluida la aproximación de un frente frío, así como temperaturas calurosas que podrían llegar a los 45° C en cuatro entidades.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por una circulación anticiclónica en niveles altos atmósfera sobre la Mesa del Norte, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera.

Además, influirá un frente frío fuera de temporada que se aproximará a la frontera norte de México, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Las lluvias de este lunes podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Todo ello se sumará al canal de baja presión en centro del territorio nacional, junto con el desplazamiento de la onda tropical número 7 por la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y suroeste), Sinaloa (noreste), Durango, San Luis Potosí (norte), Zacatecas (norte), Puebla (norte y sureste), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur, centro y oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (oriente), Nayarit (norte), Jalisco (norte y noreste), Aguascalientes, Hidalgo (este), Estado de México (norte, centro y este), Guerrero (centro y oeste) y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco, Campeche Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

¿Dónde habrá calor?

Baja California (noreste)

Sonora (centro y este)

Durango (centro)

Sinaloa (sur)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste y oeste) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur) y Quintana Roo.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas de la región durante la mañana.

Hacia la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte, centro y este), además de intervalos de chubascos en la Ciudad de México, condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se espera una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

ASJ