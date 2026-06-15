Pronóstico del Clima Hoy 15 de Junio: Alertan por Lluvias Muy Fuertes en 13 Estados

El SMN prevé precipitaciones intensas en 13 entidades, la aproximación de un frente frío fuera de temporada y temperaturas calurosas en cuatro estados para este lunes

LluviasLas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Foto: Reuters.

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Prepárate para un lunes lluvioso: 13 estados con lluvias intensas y un frente frío fuera de temporada. Temperaturas de hasta 45°C en algunas regiones. Infórmate más.

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