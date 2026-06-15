Frente Frío 53 se Aproxima a México; Provocará Lluvias Intensas en Estos Estados | MAPA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada del frente frío 53 a México, un sistema fuera de temporada que provocará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en al menos 29 estados del país.
De acuerdo con el organismo, el frente frío se aproximará, este lunes 15 de junio, a la frontera norte de México, mientras que el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México favorecerá la formación de chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en entidades del noreste, norte, noroeste y occidente del territorio nacional.
Para el martes 16 de junio, el frente frío 53, en interacción con canales de baja presión y la onda tropical número 7, incrementará el potencial de precipitaciones, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles inundaciones, encharcamientos y deslaves.
Clima para el lunes 15 de junio: ¿Dónde lloverá?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.
Lluvias aisladas: Baja California, Colima, Yucatán y Quintana Roo.
Clima para el martes 16 de junio: ¿Dónde lloverá?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Tamaulipas.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Nuevo León (este y sur), San Luis Potosí (este) y Chiapas.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Tabasco.
Lluvias aisladas: Colima, Campeche y Quintana Roo