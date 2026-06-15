Frente Frío 53 se Aproxima a México; Provocará Lluvias Intensas en Estos Estados | MAPA

El sistema provocará lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte de México durante los próximos días.

Frente Frío 53 se Aproxima a México. Foto: ConaguaFrente Frío 53 se Aproxima a México. Foto: Conagua

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¡Atención México! El frente frío 53 traerá lluvias intensas y granizo a 29 estados. Prepárate para tormentas eléctricas y mantente informado sobre el clima.

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