Frente Frío 53 se Aproxima a México; Provocará Lluvias Intensas en Estos Estados | MAPA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada del frente frío 53 a México, un sistema fuera de temporada que provocará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en al menos 29 estados del país.

De acuerdo con el organismo, el frente frío se aproximará, este lunes 15 de junio, a la frontera norte de México, mientras que el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México favorecerá la formación de chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en entidades del noreste, norte, noroeste y occidente del territorio nacional.

Para el martes 16 de junio, el frente frío 53, en interacción con canales de baja presión y la onda tropical número 7, incrementará el potencial de precipitaciones, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles inundaciones, encharcamientos y deslaves.

Frente frío 53 se aproxima a México. Foto: Conagua

Clima para el lunes 15 de junio: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas: Baja California, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Clima para el martes 16 de junio: ¿Dónde lloverá?