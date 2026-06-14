Modalidad 40 del IMSS: Lista de Requisitos Para Inscribirte a la Pensión en Junio 2026

La Modalidad 40 permite a quienes dejaron de cotizar al IMSS seguir acumulando semanas para su retiro y aumentar el monto de su futura pensión.

El trámite puede hacerse presencial o electrónico. Foto: Cuartoscuro | IlustrativaEl trámite puede hacerse presencial o electrónico. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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¿Dejaste de cotizar al IMSS? Conoce cómo la Modalidad 40 te ayuda a seguir acumulando semanas y mejorar tu pensión futura. Descubre los requisitos y cómo inscribirte.

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