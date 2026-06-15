SEP Publica Resultados de Asignación para Preescolar y Primaria CDMX: Link para Consultar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ya se encuentran disponibles los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial (preescolar, primaria y secundaria) en escuelas públicas de la Ciudad de México correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

El titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que madres, padres y tutores pueden consultar los resultados a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM): Portal de Preinscripciones AEFCM.

El funcionario señaló que este proceso tiene como objetivo garantizar que las y los estudiantes cuenten oportunamente con un espacio en las aulas para el próximo ciclo escolar.

¿Qué hacer si se quiere solicitar un cambio?

Informó que quienes deseen solicitar un cambio de escuela asignada podrán hacerlo en línea del 16 al 18 de junio de 2026 mediante el mismo portal. Sin embargo, aclaró que la asignación de cambios dependerá de la disponibilidad de lugares en los planteles solicitados, debido a que la mayoría de las escuelas cuentan actualmente con matrícula completa.

Mario Delgado precisó que, en caso de que la solicitud de cambio sea aprobada, la o el aspirante perderá automáticamente el lugar originalmente asignado y deberá incorporarse a la nueva escuela obtenida. Si la petición no procede, conservará su asignación inicial.

La SEP también dio a conocer que los resultados de asignación para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral estarán disponibles a partir del 18 de junio, mientras que los correspondientes al nivel secundaria del periodo ordinario podrán consultarse desde el 4 de agosto de 2026.

Finalmente, la dependencia informó que las familias que no realizaron el registro de preinscripción para preescolar o primer grado de primaria durante el periodo ordinario podrán participar en el proceso extemporáneo del 8 al 16 de julio, sujeto a los espacios disponibles. Para el ingreso a primer grado de secundaria, el periodo extemporáneo se llevará a cabo del 6 al 12 de agosto de 2026.