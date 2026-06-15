SEP Publica Resultados de Asignación para Preescolar y Primaria CDMX: Link para Consultar

La SEP informó que ya pueden consultarse los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Ya están asignados los lugares para el siguiente ciclo escolar en CDMX. Foto: CuartoscuroYa están asignados los lugares para el siguiente ciclo escolar en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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SEP Publica Resultados de Asignación para Preescolar y Primaria en CDMX: Link y Pasos para Consultar