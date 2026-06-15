Aficionados de Japón lo Hacen de Nuevo: Limpian Estadio Tras Partido en el Mundial

Los nipones que acudieron al encuentro donde su selección rescató un gran empate ante Países Bajos mantuvieron la práctica que los ha caracterizado desde Francia 1998

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Japón empata 2-2 con Países Bajos y sus aficionados dejan el estadio impecable. Desde Francia 1998, esta tradición de limpieza ha dejado huella en cada Mundial. ¿Cómo lo hacen? Conoce más sobre esta admirable práctica.

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