Trump Celebra sus 80 Años con una Función de UFC en Los Jardines de la Casa Blanca

Más de 4 mil invitados asistieron al evento deportivo realizado en la residencia presidencial

El estadounidense Sean O'Malley, especialista en artes marciales mixtas, derrota al canadiense Aiemann Zahabi en su combate de peso gallo en el evento UFC Freedom 250, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de junio de 2026. (Foto de Evan Vucci / POOL / AFP)El estadounidense Sean O'Malley, especialista en artes marciales mixtas, derrota al canadiense Aiemann Zahabi en su combate de peso gallo en el evento UFC Freedom 250, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de junio de 2026. (Foto de Evan Vucci / POOL / AFP)

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Inédito: Trump festeja su cumpleaños 80 con una función de UFC en la Casa Blanca. Un evento de 60 millones de dólares que marca historia. ¿Es esta la nueva cara de las celebraciones presidenciales?

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