Uruguay Llega con Retraso a Miami por Error Logístico Previo a su Debut Mundialista

La selección de Uruguay vivió un contratiempo inesperado en la víspera de su debut en la Copa del Mundo 2026, luego de que un error en la documentación del avión asignado por la FIFA retrasara por más de tres horas su llegada a Miami, Estados Unidos.

La delegación celeste tenía previsto partir desde Cancún, México, a las 14:00 horas locales, pero la aeronave designada para el traslado no contaba con los documentos requeridos para realizar vuelos internacionales, según reportó la prensa uruguaya. Ante esta situación, fue necesario conseguir otro avión que cumpliera con todas las disposiciones legales para concretar el viaje.

La FIFA, organismo responsable de coordinar los desplazamientos aéreos y terrestres de las selecciones participantes en sus torneos, gestionó el cambio de aeronave para que el equipo pudiera continuar con su itinerario.

Aficionados también esperaron horas

Finalmente, Uruguay aterrizó sin mayores inconvenientes en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Tras su llegada, el director técnico Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez se trasladaron de inmediato al Hard Rock Stadium para cumplir con la conferencia de prensa oficial previa al encuentro.

Aficionados también esperaron horas el arribo de su equipo al hotel de concentración. Foto: AFP

Mientras tanto, el resto de la plantilla se dirigió al hotel de concentración en Miami, donde un numeroso grupo de aficionados uruguayos esperaba desde horas antes para recibir al equipo.

La selección charrúa debutará este lunes en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudí, en un partido correspondiente al Grupo H que se disputará a las 18:00 horas locales. En el mismo sector también compiten España y Cabo Verde, que se enfrentarán ese mismo día.

El incidente recordó un episodio similar ocurrido durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay también sufrió problemas logísticos relacionados con un traslado. Aquel torneo terminó siendo histórico para la Celeste, que alcanzó el cuarto lugar de la competencia.