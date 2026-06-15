Uruguay Llega con Retraso a Miami por Error Logístico Previo a su Debut Mundialista

La selección uruguaya arribó a Miami más de tres horas después de lo previsto debido a problemas con la documentación del avión asignado por la FIFA para su traslado desde Cancún.

La selección de Urugay llegando a Estados Unidos. Foto: AFPLa selección de Urugay llegando a Estados Unidos. Foto: AFP

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