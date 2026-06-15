Danny Ocean Reúne a Miles en Concierto Gratuito en Jardín Pushkin Pese a la Lluvia

Danny Ocean realizó un concierto gratuito la tarde de hoy, domingo en el Jardín Pushkin, ubicado en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, donde reunió a miles de asistentes a pesar de las condiciones de lluvia.

El evento comenzó alrededor de las 17:00 horas, en un escenario instalado en el centro del parque, donde el cantante venezolano presentó una selección de sus temas más conocidos durante una presentación de aproximadamente 30 minutos.

Desde horas antes del inicio del espectáculo, seguidores del artista llegaron al lugar para asegurar un espacio dentro del recinto, el cual se encuentra sobre Avenida Cuauhtémoc 104, en la alcaldía Cuauhtémoc, una zona de fácil acceso mediante vialidades principales como Avenida Cuauhtémoc y Avenida Álvaro Obregón.

Danny Ocean. Foto: Cuartoscuro

No importó la lluvia que azotó a la CDMX

A pesar de la lluvia registrada durante la tarde, los asistentes permanecieron en el sitio durante el desarrollo del concierto. No se reportaron incidentes por parte de las autoridades presentes en la zona.

La presentación forma parte de las actividades del cantante en la Ciudad de México, días después de su participación en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026, donde compartió escenario con otros artistas internacionales.

El Jardín Pushkin ha sido utilizado en distintas ocasiones como punto de encuentro para eventos culturales y presentaciones musicales al aire libre en la capital del país.