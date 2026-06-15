Danny Ocean Reúne a Miles en Concierto Gratuito en Jardín Pushkin Pese a la Lluvia

A pesar de la lluvia registrada durante la tarde, los asistentes permanecieron en el sitio durante el desarrollo del concierto

Danny Ocean realizó un concierto gratuito en el Jardín Pushkin. Foto: CuartoscuroDanny Ocean realizó un concierto gratuito en el Jardín Pushkin. Foto: Cuartoscuro

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Con lluvia y todo, Danny Ocean logró reunir a miles en el Jardín Pushkin. ¿Qué temas interpretó en su concierto gratuito? Entérate de los detalles.

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