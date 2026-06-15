Juez Respalda Veto de la FIFA a la Bandera Monárquica de Irán en el Mundial 2026

Un juez de California ha respaldado el veto de la FIFA a la bandera monárquica de Irán, que ha adoptado la oposición. Horas antes del debut de la selección iraní en el Mundial 2026, el magistrado ha dado el visto bueno a que esta bandera no sea permitida en el estadio de Los Ángeles por su carácter político.

Decenas de banderas monárquicas ya ondean afuera del Estadio Sede Los Ángeles, donde Irán se enfrentará a Nueva Zelanda.

Esta bandera, con el león persa que representa al sah, es usada por la oposición que rechaza el régimen teocrático de Teherán.

Juez respalda veto a antigua bandera de Irán en los estadios

Curtis A. Kin, juez de un tribunal de Los Ángeles, ha dado visto bueno al veto de la antigua bandera de Irán dentro de los estadios de Estados Unidos durante el Mundial 2026. El magistrado ha asegurado que la libertad de expresión es “sagrada, pero no ilimitada” y respaldó la decisión de la FIFA de prohibirla en las gradas por representar un símbolo político.

La asociación enumera entre los objetos prohibidos los símbolos políticos. Al tratarse de un evento privado, el juez aprobó que los organizadores del Mundial dispongan qué emblemas pueden portar los aficionados.

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¿Qué significa la antigua bandera de Irán?

La bandera con el escudo del león y el sol fue el emblema oficial de Irán durante el gobierno del sah. Ahora, ha sido adoptada como un símbolo de las protestas antigubernamentales contra el régimen de los ayatolás.

Ante el veto de la FIFA, la organización Institute for Voice of Liberty presentó una demanda urgente sobre la prohibición de la bandera. El abogado de la organización vinculada a la oposición iraní argumentó que “el veto causaría más problemas de los que evitaría”, pero sus argumentos no convencieron al juez.

Esta resolución no ha impedido que decenas de banderas monárquicas ya se hayan visto en las inmediaciones del estadio donde se desarrollará el juego.

Con información de EFE