Juez Respalda Veto de la FIFA a la Bandera Monárquica de Irán en el Mundial 2026

Un juez de Los Ángeles respaldó el veto de la FIFA a la bandera monárquica de Irán, usada en tiempos del sah, y que ha sido adoptada por la oposición en lugar de la bandera del régimen teocrático

Bandera monárquica de IránJuez respalda veto a bandera monárquica de Irán. Foto: Reuters

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La FIFA prohíbe la bandera monárquica de Irán en los estadios del Mundial 2026. Un juez apoya la medida por su carácter político. ¿Qué implica esto para las protestas contra el régimen iraní?

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