Detienen a Hombre por Presuntamente Asesinar a un Perro en Chihuahua; Era Servidor Público

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 52 años de edad por presunto maltrato animal y agresiones contra servidores públicos, luego de registrarse la muerte de un perro en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 14 de junio en la colonia Paseos de Chihuahua, donde un canino perdió la vida tras resultar lesionado con un arma blanca.

Como parte de las diligencias, agentes de la Subdirección de Inteligencia acudieron a las instalaciones de Mantenimiento Urbano Municipal, ubicadas en el cruce de las calles Novena y Tamborel, en la colonia San Rafael, donde localizaron al presunto involucrado.

Según el reporte policial, al momento de informarle sobre el procedimiento correspondiente, el hombre adoptó una actitud intransigente y presuntamente agredió físicamente a los agentes cuando intentaba retirarse del lugar.

Por este motivo, fue detenido por faltas administrativas contempladas en el Reglamento de Protección Animal para el Municipio de Chihuahua y en el Reglamento de Justicia Cívica.

Gobierno Municipal anuncia destitución inmediata del trabajador

Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur para su remisión correspondiente, mientras que será la Fiscalía General del Estado la autoridad encargada de determinar su situación legal.

Tras la difusión del caso en redes sociales, el Gobierno Municipal confirmó que el presunto responsable era servidor público activo, por lo que inició una investigación interna para verificar su vínculo laboral.

Luego de confirmar la relación laboral, la administración municipal informó la destitución inmediata del trabajador y condenó de manera categórica los hechos registrados en contra del animal.

Asimismo, el Gobierno Municipal reiteró que colaborará plenamente con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos y aseguró que no tolerará conductas que atenten contra el cuidado animal ni acciones que deshonren la función pública.