Detienen a Hombre por Presuntamente Asesinar a un Perro en Chihuahua; Era Servidor Público

La Policía Municipal detuvo a un hombre de 52 años por presunto maltrato animal en Chihuahua; el Gobierno Municipal confirmó que era servidor público y anunció su destitución.

Detenido por matar un perroFoto: DSPM

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Un perro es asesinado en Chihuahua y el presunto responsable, un servidor público, es destituido. Gobierno Municipal condena los hechos y apoya la investigación.

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