Reguetonero Blessd y su Mánager son Investigados por Secuestro de Imitador en Colombia

El reguetonero Blessd y su manager, Dímelo Jara, son investigados por la Fiscalía de Colombia, por el secuestro de una persona; esto es lo que sabemos del caso.

De acuerdo con el fiscal del caso, Piedad Mendoza, se solicitó la detención del cantante urbano como medida cautelar.

Lo anterior, porque según la autoridad, “carece de autocontrol necesario para determinar su comportamiento”, por lo que representa un peligro para la sociedad y para las víctimas.

Blessd, su mánager y otras dos personas, identificadas como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, fueron imputadas por el delito de secuestro extorsivo agravado, cargo que no aceptaron.

¿Por qué está acusado el reguetonero Blessd Colombia?

Según las investigaciones, el 1 de junio de 2022, en un estudio de grabación del cantante, la víctima identificada como Andrés Felipe Sánchez fue detenida durante al menos tres horas por Moreno Restrepo y Giraldo Arboleda.

Dichas personas supuestamente lo amenazaron e intimidaron para que firmara un documento en el que se estipulaba que ya no iba a poder imitar al reguetonero Blessd.

Durante el tiempo que estuvo retenido, el imitador fue privado de la comunicación al quitarle su celular. La víctima denunció a las autoridades que en ese lapso fue agredido física y verbalmente, además de recibir amenazas de muerte; incluso, refirió que uno de ellos sacó un arma de fuego para intimidar.

Sin embargo, las amenazas no quedaron en ese punto. Debido a que lo comunicaron con el reguetonero Blessd, quien le exigió aceptar las condiciones que le plantearon en el encuentro y después de eso pudo quedar libre.

Aunque es investigado en estos momentos por secuestro, también se sabe que hay otro señalamiento en su contra. Esta denuncia se origina por hechos ocurridos en 2024, cuando se presentó una retención ilegal por un altercado y sospechas del equipo del cantante en torno al presunto robo de sus joyas.

¿Quién es Blessd?

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, es un cantante y compositor de reguetón y trap nacido el 27 de enero de 2000 en Antioquia, Colombia.

Saltó a la fama internacional tras firmar con Warner Music Latina en 2021 y lanzar su álbum debut ‘Hecho en Medellín’. Su sencillo principal, "Medallo", alcanzó el número uno en los listados de Colombia y acumuló cientos de millones de reproducciones.

Blessd ha colaborado con Maluma, Feid, Anuel AA, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Ryan Castro.

Además, el cantante se posicionó como uno de los artistas más virales y con mayor número de interacciones en plataformas digitales como TikTok en Colombia durante el último año.

En 2025 fue el artista más escuchado de Spotify Colombia, con más de 27 millones de oyentes mensuales. Hace apenas unos meses, Blessd lanzó ‘El mejor hombre del mundo’, el sexto álbum de estudio.

EPP