Reguetonero Blessd y su Mánager son Investigados por Secuestro de Imitador en Colombia

El cantante de reguetón Blessd y su mánager son investigados por la Fiscalía de Colombia por el delito de secuestro; esto es lo que sabemos del caso

El reguetonero Blessd y su manager son investigados por autoridades colombianasFoto: EFE
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