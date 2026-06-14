Vuelve Restricción: ¿Hay Doble Hoy No Circula 15 de Junio? Autos Castigados en CDMX y Edomex

Consulta si hay Doble Hoy No Circula este lunes 15 de junio 2026, pues la CAMe ya confirmó para qué carros aplica la restricción vehicular en CDMX y Edomex

Vuelve restricción Hay Doble Hoy No Circula lunes 15 de junio 2026 carros castigados en CDMX y EdomexCAMe anuncia qué carros no circulan hoy 15 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro
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Vuelve Restricción: ¿Hay Doble No Circula 15 de Junio 2026? Estas Placas y Autos No Salen en CDMX y Edomex