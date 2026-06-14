Vuelve Restricción: ¿Hay Doble Hoy No Circula 15 de Junio? Autos Castigados en CDMX y Edomex

Llegamos a mitad del mes y debido a que no hubo registro de lluvias en las últimas horas, la mala calidad de aire vuelve a hacerse presente, por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este lunes 15 de junio 2026, pues ya hay restricción vehicular confirmada, con los carros y placas que no pueden salir en CDMX y Edomex.

Desde hace varias semanas la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activa la fase 1 de Contingencia Ambiental. En gran parte se debe a las luvias que azotaron a varias alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México. Aunque la calidad del aire mejoró bastante gracias a las condiciones del clima, ahora la contaminación parece regresar.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia moderada de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para disminuir la contaminación.

Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental para este lunes en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Hay Doble Hoy No Circula lunes 15 de junio 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 15 de junio 2026.

Hoy No Circula 15 de junio 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula lunes 15 de junio 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 o 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 15 de junio 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este lunes.

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