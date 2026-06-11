Pronóstico de Lluvias Muy Fuertes Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Espera Granizo?

Este jueves, 11 de junio de 2026, se prevén lluvias muy fuertes en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos a qué hora se espera granizo en la capital del país, para que tomes precauciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana de hoy se registró cielo medio nublado a nublado en el Valle de México; así como ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío con bancos de niebla en zonas altas, y templado a cálido en el suroeste del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (centro, este y suroeste).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, será de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

¿A qué hora se espera lluvia y granizada?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX este jueves así estará el clima:

Después del mediodía se prevé ambiente cálido a calurosos, cielo mayormente nublado, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo cerca de las 17:00 horas. Así como vientos variables de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.

Toma en consideración que para la tarde y noche de hoy, coincidiendo con los horarios de llegada y el desarrollo del encuentro partido Mexico vs Sudáfrica, los pronósticos indican probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la capital del país.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Así estarán las lluvias en el país:

Para hoy se pronostican lluvias en varios estados del país:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en: Puebla (oeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Campeche (noreste, oeste y suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en: Chihuahua (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en: Sonora (sureste), Sinaloa (noreste), Durango (noroeste), Tamaulipas (sur), Morelos, Tlaxcala, Estado de México (suroeste y centro), Ciudad de México, Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Michoacán (este) y Guerrero (norte y centro).

Con información de N+

Rar