Pronóstico de Lluvias Muy Fuertes Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Espera Granizo?

A esta hora se espera lluvia y granizada en la CDMX hoy, 11 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Lluvia en la Alameda CentralLluvia en la Alameda Central. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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