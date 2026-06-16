Suspenden Fan Fest del Zócalo CDMX por Fuerte Lluvia Durante Partido Irán vs Nueva Zelanda

Los organizadores del Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México suspendieron la transmisión en vivo del partido de Irán vs Nueva Zelanda por presencia de lluvia.

El Fan Festa había operado de forma ininterrumpida desde el pasado jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 con el juego de México vs Sudáfrica.

Para este lunes estaba prevista la transmisión en vivo del partido entre Irán y Nueva Zelanda, que se juega en el Estadio Sede de Los Ángeles, en Estados Unidos, el otro anfitrión de la justa deportiva.

¿Qué es el Fan Fest del Zócalo?

El Fan Fest es un evento gratuito que ofrece un ambiente festivo y familiar con música en vivo, actividades culturales y una variedad de opciones gastronómicas con motivo del Mundial 2026.

Con su instalación se ha buscado que, durante más de un mes, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, el Zócalo se convierta en un punto de encuentro clave para los aficionados al fútbol.

Y en Nuevo León también lo suspenden

También el Fan Fest en Monterrey fue suspendido este lunes de manera temporal. Los organizadores de este evento dieron a conocer este mensaje a través de un comunicado, donde se mencionó que esta decisión se tomó debido a las intensas lluvias registradas en el estado de Nuevo León.

Los organizadores mencionaron que esta cancelación temporal busca salvaguardar la seguridad tanto de los asistentes como del personal, voluntarios y todos los involucrados en la operación del evento.

En el comunicado, los organizadores recalcaron que esta suspensión aplica únicamente durante este lunes, por lo que se mantendrán atentos a la evolución del clima para determinar si el evento puede retomar sus actividades con normalidad en los próximos días.

AMP