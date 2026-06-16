Suspenden Fan Fest del Zócalo CDMX por Fuerte Lluvia Durante Partido Irán vs Nueva Zelanda

Los organizadores del Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México suspendieron la transmisión en vivo del partido

Asistentes del Fan Fest en el Zócalo de CDMX. Foto: CuartoscuroAsistentes del Fan Fest en el Zócalo de CDMX. Foto: Cuartoscuro

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