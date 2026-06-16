"Sin la Selección No le Veo Más Sentido al Futbol”: 'Memo' Ochoa sobre su Retiro

Guillermo Ochoa se conmueve en una entrevista mientras menciona que se va a retirar y no le encuentra sentido al futbol sin la Selección Mexicana

"No le Veo Más Sentido al Futbol”: Guillermo Ochoa Llora con Final de Su Carrera y Carta de su HijaEl portero Guillermo Ochoa llora al leer una carta de sus hijos. Foto: Letters That Unite

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El portero mexicano Guillermo Ochoa da un repaso a los sacrificios, la disciplina y el apoyo familiar que han marcado su trayectoria como futbolista

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