Detienen a Dos Presuntos Participantes de Riña en Centro Histórico de Puebla

Este 15 de junio de 2026 se dieron a conocer las detenciones de Alfredo “N” e Israel “N” por presuntamente participar en una riña ocurrida en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Los elementos de la Policía Estatal Turística arrestaron a los dos sujetos y los pusieron a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de lesiones, ocurridas durante el conflicto.

Detienen a dos sujetos durante una riña en el Centro Histórico de Puebla

Como resultado de una intervención oportuna por parte de elementos de la Policía Estatal Turística, fueron detenidos Alfredo “N” e Israel “N”, presuntos responsables del delito de lesiones.

Los hoy detenidos fueron asegurados tras una riña registrada en calles del Centro Histórico del municipio de Puebla, en la que habrían participado los supuestos agresores.

#Entérate 🚨 | Como resultado de una intervención oportuna, elementos de la Policía Estatal Turística detuvieron a Alfredo N. e Israel N., por el delito de lesiones.



Esta detención se registró tras una riña registrada en el Centro Histórico del municipio de Puebla.



El… pic.twitter.com/mwwDbxOqeW — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 14, 2026

Detienen a Jonathan Cristian "N" durante riña en Cuautlancingo, Puebla

El pasado 8 de junio tras un reporte ciudadano por una riña, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de lesiones dolosas en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Los hechos ocurrieron en la calle Deportiva 2, donde policías municipales acudieron tras recibir un llamado de auxilio. En el lugar, se entrevistaron con la víctima, quien presentaba heridas en el abdomen y la parte baja del pecho.

De acuerdo con su testimonio, al acudir en apoyo de un familiar que presuntamente era víctima de agresiones, fue atacado por Jonathan Cristian “N”, quien presuntamente lo lesionó con una navaja. Asimismo, manifestó su intención de proceder legalmente en contra del señalado.

Tras la valoración realizada por personal de emergencias, se determinó que la víctima presentaba un estado de salud delicado debido a una hemorragia, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Captan Brutal Riña luego de un Partido de Futbol en Ciudad Serdán, Puebla

En tanto, Jonathan Cristian “N” fue detenido por elementos de seguridad pública y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en el delito de lesiones dolosas, quedando registrada la puesta a disposición bajo la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/CORD-FLAGRANCIA/008151/2026.

Con información de N+

GMAZ