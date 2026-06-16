Detienen a Dos Presuntos Participantes de Riña en Centro Histórico de Puebla

Alfredo "N" e Israel "N" fueron arrestados por el delito de lesiones, mismas que habrían sido ocasionadas durante el conflicto.

Detenidos Alfedo N Israel N Agresores de Riña en Centro Histórico PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Riña en el Centro Histórico de Puebla deja dos detenidos. Alfredo e Israel enfrentan cargos por lesiones. Descubre cómo la policía actuó rápidamente.

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