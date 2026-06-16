Ladrones Dejan Sobre Tabiques un Vehículo tras Robar las Llantas y los Rines en Veracruz

El propietario de un vehículo fue víctima del robo de los rines y las llantas de su auto en el fraccionamiento Geo Villas del Puerto.

Ladrones Dejan Sobre Tabiques un Vehículo tras Robar las Llantas y los Rines en VeracruzFoto: N+

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Impactante robo en Veracruz: Dejan auto nuevo sobre tabiques tras robar llantas y rines. Propietario enfrenta pérdida de 76 mil pesos.

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