Ladrones Dejan Sobre Tabiques un Vehículo tras Robar las Llantas y los Rines en Veracruz

Sobre unos tabiques amanecieron varios autos la mañana de este lunes 15 de junio en la zona del fraccionamiento Geovillas del Puerto, específicamente sobre el condominio conocido como La Antigua, donde sujetos sustrajeron los neumáticos y rines de varios vehículos.

Un caso fue el de un automóvil último modelo, año 2026, el cual quedó solamente sobre unos tabiques, ya que los presuntos delincuentes se encargaron de robar los rines y llantas de dicho vehículo, el cual no contaba con placas de circulación, ya que, según el propietario, el automóvil estaba recién salido de la agencia automotriz.

Se desconoce el paradero y la identidad de los presuntos responsables del robo de los neumáticos del vehículo

Según lo informado por el propietario del vehículo, el costo de dicha afectación tendría un costo de aproximadamente 76 mil pesos al comprar los rines de agencia y asegura que lo que le preocupa es que dichos rines contaban con el birlo de seguridad, lo cual en teoría dificultaría su desinstalación.

Esto no evitó que los amantes de lo ajeno los sustrajeran y tras cometer el atraco, dejaron el vehículo sobre tabiques y se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Fue por la mañana cuando el propietario se percató de que el vehículo ya no tenía los neumáticos, tras dejarlo estacionado afuera de su domicilio.

Hasta este momento se desconoce la posible identidad de los presuntos ladrones que robaron las llantas del vehículo de modelo reciente, año 2026, que se encontraba en la vivienda del propietario en el condominio La Antigua del fraccionamiento Geo Villas del Puerto, en la zona poniente de la ciudad de Veracruz.