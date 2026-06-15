Estudiante Termina Lesionada tras Choque en la Carretera Córdoba-Veracruz

Una estudiante terminó con lesiones luego de que el auto en el que viajaba fuera impactado por otro vehículo sobre la carretera Córdoba-Veracruz.

Choque en la Carretera Córdoba-Veracruz Deja a una Estudiante LesionadaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en la carretera Córdoba-Veracruz deja a una estudiante lesionada. El choque entre dos vehículos provocó movilización de emergencias. Conoce los detalles de este percance.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+