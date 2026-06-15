Estudiante Termina Lesionada tras Choque en la Carretera Córdoba-Veracruz

Mientras transcurría la mañana de este lunes 15 de junio, se registró la movilización de cuerpos de auxilio tras reportarse que una estudiante resultó lesionada tras registrarse un accidente sobre la carretera federal Córdoba–Veracruz.

Según los primeros reportes, los hechos descritos con anterioridad se registraron entre un automóvil de color vino y otra unidad particular sobre la carretera anteriormente mencionada, justo a la altura del Colegio de Posgraduados.

Presuntamente, el percance se registró cuando la mujer que conducía la unidad de color vino habría intentado incorporarse a las instalaciones educativas cuando fue impactada por el otro vehículo que circulaba en el lugar.

Se dio a conocer que, tras el percance, una joven estudiante que viajaba en uno de los vehículos resultó lesionada, por lo que recibió atención médica por parte de cuerpos de emergencias, quienes se encargaron de gestionar su traslado a un centro hospitalario para realizar la valoración pertinente.

Asimismo, se informó que el accidente provocó afectaciones parciales a la circulación, así como la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad, quienes realizaron exhorto a la ciudadanía para manejar con mucha precaución.

Conductor intenta escapar tras chocar contra una rotonda en Orizaba

Un aparatoso accidente registrado durante la madrugada del pasado sábado 13 de junio en la intersección de Poniente 7 y Sur 10 en la Rotonda de Orizaba dejó como saldo cuantiosos daños materiales, un conductor lesionado y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Choca con Rotonda en Orizaba; Intentó Escapar y Fue Detenido por Policías

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor identificado como Agustín "N", de 37 años, quien circulaba en un vehículo tipo pick-up de color blanco, perdió el control de la unidad debido al presunto estado inconveniente en que se encontraba, proyectándose contra la glorieta ubicada en dicho crucero.

El fuerte impacto causó daños considerables tanto a la unidad como a la infraestructura urbana. Testigos señalaron que, tras el percance, el conductor intentó retirarse rápidamente del lugar para evitar responsabilidades; sin embargo, elementos de la Policía Local lograron interceptarlo.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para brindarle primeros auxilios, pero no requirió hospitalización. Fue llevado a las instalaciones de la Policía Municipal para el deslinde de responsabilidades.