Camioneta Queda Atrapada en Playa de Coatzacoalcos al Intentar Rescatar Cuatrimoto; Esto Pasó

Durante la noche del sábado 13 de junio, en la playa de Coatzacoalcos, una camioneta terminó atrapada entre la arena y la playa, luego de que su conductor intentara auxiliar a una cuatrimoto que se había quedado atascada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Quedó Atrapada por la Marea en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

Se registró a la altura de la calle Riva Palacio, de la colonia Playa de Oro, del municipio del sur de Veracruz, donde una cuatrimoto quedó inmovilizada sobre la franja de arena y al querer sacarla, el vehículo también quedó atorado y comenzó a hundirse en la arena, siendo arrastrado por el oleaje mar adentro.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes lograron sacar la cuatrimoto. De ahí, realizaron los intentos para recuperar la camioneta donde fue necesaria la intervención de maquinaria pesada, para reforzar las maniobras y evitar que el vehículo continuara siendo arrastrado; después de varias horas lograron recuperar la unidad y las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Hombre presuntamente ebrio se mete a cafetería en Veracruz y deja personas lesionadas

Cuatro personas resultaron lesionadas por el impacto de una camioneta que terminó dentro de un café en la zona de tejería, en el norte de la ciudad de Veracruz. El reporte inicial indica que el conducto habría estada bajo los efectos de alcohol cuando aceleró de reversa y se metió por un ventanal, quedando en el fondo del lugar.

Según testigos, el conductor habría intentado escapar, ocasionando más dio en el interior. Una mujer de aproximadamente 33 años resultó fuertemente lesionada mientras que tres más reportaron lesiones ligeras. El sujeto fue detenido por elementos de la Policía estatal, para la responsabilidad que le resulte.