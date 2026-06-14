Camioneta Queda Atrapada en Playa de Coatzacoalcos al Intentar Rescatar Cuatrimoto; Esto Pasó

En Coatzacoalcos, una camioneta fue arrastrada por el oleaje de la playa; durante varias horas intentaron sacarla.

Camioneta en PlayaFoto: N+

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En Coatzacoalcos, una camioneta quedó atrapada en la playa mientras intentaba rescatar una cuatrimoto. Tras horas de esfuerzo y maquinaria pesada, fue recuperada sin heridos. Conoce más.

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