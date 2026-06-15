Policía Civil Coahuila Detiene a Hombres con Armas en Piedras Negras
Elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a hombres que transportaban armas en un vehículo en Piedras Negras.
Foto: N+
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Arsenal oculto en autobús: Guardia Nacional y Aduanas aseguran armas en el Puente Internacional Dos. Conoce los detalles de esta operación.
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PorRedacción N+
Elementos de la Policía Civil Coahuila, lograron la detención de dos sujetos luego que durante una revisión se les localizó entre sus pertenencias, dos armas de fuego y cartuchos hábiles en PiedrasNegras.
Los oficiales estatales detuvieron una camioneta sobre la avenidaEliseoMendozaBarreto y al revisarla, localizaron un arma y una pistola, así como cartuchos útiles.
La localización de los objetos, se considera una violación a la ley general de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Las dos personas son originarias de Texas, quienes fueron detenidos y consignados ante el Ministerio Público Federal.
Aseguran arsenal oculto en camión de pasajeros en Piedras Negras
Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas aseguraron un arsenaloculto en un autobús de pasajeros que ingresó por el Puente Internacional Dos, entre EaglePass y PiedrasNegras.
Durante una inspección de rutina realizada con equipo especializado, las autoridades localizaron diversas armas de fuego, cargadores y cartuchos escondidos en la unidad.
Entre lo decomisado se encontraban rifles de asalto, pistolas y un lanzacohetes. Tras el hallazgo, el autobús fue asegurado y tanto los operadores como los pasajeros quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que inició las investigaciones para determinar el origen y destino del armamento.