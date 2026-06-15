Policía Civil Coahuila Detiene a Hombres con Armas en Piedras Negras

Elementos de la Policía Civil Coahuila, lograron la detención de dos sujetos luego que durante una revisión se les localizó entre sus pertenencias, dos armas de fuego y cartuchos hábiles en Piedras Negras.

Los oficiales estatales detuvieron una camioneta sobre la avenida Eliseo Mendoza Barreto y al revisarla, localizaron un arma y una pistola, así como cartuchos útiles.

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La localización de los objetos, se considera una violación a la ley general de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Las dos personas son originarias de Texas, quienes fueron detenidos y consignados ante el Ministerio Público Federal.

Aseguran arsenal oculto en camión de pasajeros en Piedras Negras

Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas aseguraron un arsenal oculto en un autobús de pasajeros que ingresó por el Puente Internacional Dos, entre Eagle Pass y Piedras Negras.

Durante una inspección de rutina realizada con equipo especializado, las autoridades localizaron diversas armas de fuego, cargadores y cartuchos escondidos en la unidad.

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Entre lo decomisado se encontraban rifles de asalto, pistolas y un lanzacohetes. Tras el hallazgo, el autobús fue asegurado y tanto los operadores como los pasajeros quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que inició las investigaciones para determinar el origen y destino del armamento.