Policía Civil Coahuila Detiene a Hombres con Armas en Piedras Negras

Elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a hombres que transportaban armas en un vehículo en Piedras Negras.

Policía Civil Coahuila Detiene a Hombres con Armas en Piedras NegrasFoto: N+

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Detenidos en Piedras Negras por portar armas ilegales