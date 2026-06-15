Detienen a Presuntos Implicados en Homicidio de Hombre Durante Riña en Saltillo

Autoridades detuvieron a tres presuntos implicados en el homicidio de un hombre durante una riña en la colonia Bellavista en Saltillo.

Detienen a Presuntos Implicados en Homicidio de Hombre Durante Riña en SaltilloFoto: Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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Detenidos tres implicados en el homicidio de un hombre en Saltillo. La riña en Bellavista escaló a violencia mortal. Descubre cómo las cámaras de vigilancia ayudaron a capturarlos.

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