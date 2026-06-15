Detienen a Presuntos Implicados en Homicidio de Hombre Durante Riña en Saltillo

Una pelea ocurrida en la colonia Bellavista terminó con el homicidio de un hombre durante la noche del 12 de junio en la ciudad de Saltillo.

La víctima se encontraba en el cruce de las calles Reforma y Luis Herrera, hasta ahí llegaron tres personas a confrontarlo por presuntamente un robo en el que supuestamente era responsable.

La discusión escaló a los golpes. En el pleito, uno de los participantes sacó un arma blanca. El hombre corrió pero lo alcanzaron en el cruce de las calles Reforma y Pedro Aranda. Donde le dieron una puñada en un costado. A pesar de la herida, siguió caminando y llegó a un comerció donde pidió ayuda.

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La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos en coordinación con la Policía Municipal de Saltillo e iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Capturan a presuntos responsables

Luego de un operativo que se desplegó en la colonia Bellavista y con el apoyo de las cámaras de vigilancia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró detener al probable responsable del homicio de un hombre.

A través del Grupo de Reacción Sureste, fue detenido Mauricio "N", originario de Chiapas. Así mismo, fueron detenidas dos personas más involucradas en la pelea: Sergio Blas "N" y José Marcelo "N".

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades y seguimiento correspondiente.